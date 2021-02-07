حوار.. نيفين بدر: 1.9 مليار جنيه حجم محفظة التمويل متناهي الصغر خلال 2020

​ قالت نيفين بدر، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر لدى جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز أصبح يلعب دورا تنفيذيا في كل ما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء على مستوى البنية التحتية أو القوانين الداعمة والتنسيق بين جهود كل الكيانات المهتمة بهذا القطاع على مستوى الدولة.









وأضافت خلال حوارها مع صدى البلد، أن جهاز تنمية المشروعات حمل على عاتقه الاهتمام بفطاع التمويل متناهي الصغر لفترة طويلة حين لم يكن لهذا القطاع تعامل مع البنوك أو أي جهة دعم غير جهاز تنمية المشروعات لافتة إلى أن الجهاز لديه خبرة كبيرة في دعم قطاع التمويل متناهي الصغر.





ضخ 1.9 مليار جنيه للتمويل متناهي الصغر خلال 2020

وكشفت نيفين بدر إنه عن ضخ نحو 1.9 مليار جنيه تمويلات متناهية الصغر لنحو 120 ألف قارض خلال 2020 رغم تحديا كورونا لافتة إلى دعم الجهاز للمشروعات التي اتجهت للتوسع في ظل الأزمة مثل المنظفات والكمامات وغيرها من المشروعات التي طلبت زيادة النشاط.

ضح 51 مليون جنيه بـ حياة كريمة و 56 مليونا للحد من الهجرة غير الشرعية وأضافت أنه تم ضخ نحو 51 مليون جنيه من خلال مبادرة حياة كريمة في مرحلتيها الأولى والثانية وضخ نحو 56 مليون جنيه في 11 محافظة خلال مبادرة الحد من الهجرة غير الشرعية.





وأوضحت رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر أن الجهاز يهتم بدعم المرأة وخاصة المرأة المعيلة التي تعمل بالمنزل والشباب أصحاب المشروعات متناهية الصغر وكل هذه الفئات التي لا تستطيع التعامل مع البنوك، نجح الجهاز في دعمهم وتعزيز مشروعاتهم بالخدمات المصرفية وغير المصرفية.





وأضافت أن الجهاز يعمل وفقا ل ٣ محاور رئيسية منها: البيئة التشريعية للتمويل متناهي الصغر وأن الجهاز ممثل لدى مجلس الأمناء بالهيئة العامة للرقابة المالية وأيضا ممثل لدى مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط لتوفير الدعم الفني للبنية الأساسية للتمويل متناهي الصغر بما يضمن تيسير الإجراءات.





4 محاور بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ولفتت نيفين بدر إلى أهمية قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد مشيرة إلى أنه يعمل على 4 محاور رئيسية هي: دعم البنية الأساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر - إتاحة الفرصة للقطاع غير الرسمي للانضمام إلى القطاع الرسمي - تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات كراع للقطاع في مصر - دعم ريادة الأعمال وتذليل المعوقات التي تواجه تنمية القطاع.





وأشارت نيفين بدر إلى جهود الجهاز في تقديم الدعم الفني للجمعيات والبنوك لتوفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر لافتة إلى نجاح الجهاز في إتاحة تمويلات للمستفيدين من البنوك بدون مستندات وهو لم يكن موجود قبل 6 سنوات.





2.4 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر خارج الإطار الرسمي

وأضافت أن الهدف من تعزيز قطاع التمويل متناهي الصغر أيضا ضم المشروعات القائمة غير الرسمية إلى مظلة الاقتصاد الرسمي لدعمها وتوفير جميع الخدمات لها لتنمو موضحة أن هناك نحو 2.4 مليون منشأة أعمال صغيرة ومتناهية الصغر في مصر خارج الإطار غير الرسمي.





وأوضحت أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد أتاح تمويل متناهي الصغر للمشروع القائم يصل إلى مليون جنيه.





45% من التمويل متناهي الصغر موجه للمرأة و43% للشباب

وقالت نيفين بدر، إن 45% من تمويلات قطاع التمويل متناهي الصغر تتجه للمرأة و43% للشباب موضحة أن المرأة في قطاع المشروعا متناهية الصغر تتفوق على الرجل في تنفيذ المشروعات والحصول على الخدمات.





وأكدت نيفين بدر مشاركة قطاع التمويل متناهي الصغر في المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر من خلال تفعيل كافة سبل الدعم والتمويل.





قرينة الرئيس أول الداعمين لقطاع الحرف التراثية

وأضافت نيفين بدر، أن قطاع التمويل متناهي الصغر يهتم بالحرف اليدوية من خلال توزيع 3 جوائز على أفضل 3 جمعيات مهتمة بالحرف اليدوية و3 جوائز أخرى لأفضل 3 عملاء لافتة إلى دعم قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي لهذا القطاع حيث قامت بتسليم الجوائز للفائزين خلال معرض تراثنا الأخير.