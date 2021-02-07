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رياضة

بعد رفض ألمانيا.. نقل مباراة ليفربول ولايبزيج بدوري الأبطال للمجر

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:42 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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محمد السعيد
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، نقل مباراته أمام لايبزيج في ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، خارج ألمانيا.

وذكر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر نقل مباراة الفريق أمام لايبزيج من ألمانيا إلى المجر، حيث سيحتضن ملعب بوشكاش أرينا اللقاء.

كانت ألمانيا رفضت مؤخرا دخول بعثة ليفربول إلى أرضيها لمواجهة لايبزيج، بسبب القيود المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره لايبزيج يوم 16 فبراير الجاري.
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