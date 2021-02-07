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حوادث

جنازة مهيبة لضحايا المنزل المنهار بجرجا |صور

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:03 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
شارك المئات في تشييع جثامين ضحايا المنزل المنهار بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج.

وكان ٤ أشخاص لقوا مصرعهم، بينما أصيب شخص آخر بضيق في التنفس؛ إثر انهيار منزل مكون من ثلاث طوابق أمام شركة بيع المصنوعات بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج. 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بانهيار منزل مكون من ثلاث طوابق، ووجود متوفين ومصاب.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كل من "محمد منصور، ٤٥ عامًا، عامل، وزوجته شيماء بدري، ٢٩ عامًا، والطفلتين، حبيبة محمد، ٨ أعوام، وشقيقتها رشا، ١٣ عامًا، بينما أصيب شقيقهما كريم بضيق في التنفس.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جنازة مهيبة لضحايا المنزل المنهار بجرجا |صور
جنازة مهيبة لضحايا المنزل المنهار بجرجا |صور
جنازة مهيبة لضحايا المنزل المنهار بجرجا |صور
جنازة مهيبة لضحايا المنزل المنهار بجرجا |صور
جنازة مهيبة لضحايا المنزل المنهار بجرجا |صور
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