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العمل العربي.. سامح شكري يكشف تفاصيل زيارة أمين عام التعاون الخليجي للقاهرة

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:14 م
السفير سامح شكري
السفير سامح شكري وزير الخارجية
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عادل نصار
عبَّر سامح شكري وزير الخارجية، عن عميق تقديره للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، مشيرا إلى أنه بحث مع "الحجرف" خلال استقباله اليوم في القاهرة سُبل تعزيز مجمل العلاقات بين مصر ومجلس التعاون.

وأوضح شكري، في لقاء مع مراسل إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن الزيارة جاءت أيضا للتشاور بشأن آليات دفع العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي أيضا في إطار التضامن العربي والعمل على دعم أواصر التعاون والأخوة فيما بيننا.

وتابع وزير الخارجية، أنه هناك ارتباط وثيق بين الأمن القومي المصري والأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف شكري، أننا ننسق لمواجهة التحديات المشتركة مع مجلس التعاون الخليجي، متابعا أنه منها الحفاظ على وحدة واستقرار الأراضي العربية وعدم التدخل في شئونها من قوى إقليمية، والعمل على تدعيم قدراتنا الاقتصادية، ومكافحة الإرهاب.

وكشف وزير الخارجية، عن الاتفاق على إيجاد آلية مؤسسية بين الخارجية ومجلس التعاون الخليجي لتناول القضايا السياسية والاقتصادية كإضافة للعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط مصر ودول المجلس.

وقال شكري، إننا نعتز بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
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