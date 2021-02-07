إبراهيموفيتش يسجل الهدف رقم 500 في مسيرته مع الأندية.. فيديو

وصل النجم السويدي إبراهيموفيتش لاعب فريق إيه سي إلى الهدف رقم 500 في مسيرته مع الأندية.





وسجّل إبراهيموفيتش هدفًا منذ قليل في شباك كروتوني، في المباراة التي تقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإيطالي.



