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رياضة

أبرز ملامح مران الإسماعيلي استعدادا للاتحاد السكندري

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:54 م
تدريبات الإسماعيلي
تدريبات الإسماعيلي
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نانسي القاضي

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البوسني يوفيتش تدريباته اليومية، استعدادا للقاء الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل، في إطار الأسبوع الحادي عشر من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وجاءت أبرز لقطات المران..

*عودة محمد الشامي للتدريبات الجماعية.

*خاض حراس المرمى تدريبات تحت إشراف أحمد الدهراوي مدرب حراس المرمى.

*تنظيم عددا من الجمل الخططية أبرزها التسليم والتسلم تحت الضغط مع سبل إصلاح بعض الأخطاء التى ظهرت خلال المواجهات الماضية.
*عودة ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى.
*اجتماع المدير الفني مع حارس مرمى الفريق محمد فوزي ومحمد بيومى إضافة لجلسة عطية صابر مدرب الفريق مع شكري نجيب ونادر رمضان وعمان حمدي بعد المران
*عبدالرحمن صلاح حارس مرمى فريق ٩٩ شارك بمران حراس المرمى.
*تدريبات خفيفة لصادق وبابل بالجري خفيف لمدة ١٥ دقيقة.
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