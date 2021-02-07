بلوك جديد .. زوجة تامر حسني تبهر متابعيها في أحدث ظهور





تألقت زوجة تامر حسني في الصورة بلوك جديد ومختلف، وارتدت جلباب طويل باللون الأحمر واتسم التصميم بالنقوشات والتطريزات التي زادت من جمال إطلالتها.





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وأكملت زوجة تامر حسني إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم وتميزت بالتطريزات البراقة، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة تامر حسني على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا و مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.