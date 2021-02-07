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مرأة

بلوك جديد .. زوجة تامر حسني تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:35 م
زوجة تامر حسني
زوجة تامر حسني
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هاجر هانئ
حرصت بسمة بوسيل مصممة الأزياء المغربية وزوجة الفنان تامر حسني، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت زوجة تامر حسني في الصورة بلوك جديد ومختلف، وارتدت جلباب طويل باللون الأحمر واتسم التصميم بالنقوشات والتطريزات التي زادت من جمال إطلالتها.

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وأكملت زوجة تامر حسني إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم وتميزت بالتطريزات البراقة، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، ونالت صورتها إعجاب متابعيها  على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة تامر حسني على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا و مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
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