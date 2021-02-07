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منوعات

إعلامية تؤيد إخفاء الزوج خبر الزواج من أخرى على زوجته الأولى لهذا السبب

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:51 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قالت الإعلامية "دعاء عبد السلام"، صاحبة الدعوة لتعدد الزوجات، إنها ضد أن قيام الزوج بإخبار زوجته بزواجه من أخرى حتى لا تقع مشاكل بينهما تصل إلى الطلاق.


وأوضحت  الإعلامية " دعاء" خلال ندوتها بموقع "صدى البلد"،  أن هذا الأمر سيكون في صالح الزوجة الأولى حتى يحافظ  الزوج على منزله ويمنع هدمه في حال معرفة الزوجة الأولى بهذه الزيجة وهو ما يتسبب في حدوث المشاكل بين أفراد الأسرة.


وأضافت " دعاء"، أن بعض الزوجات عندما يعلمن بأن زوجها أقدم على الزواج من أخرى ، تطلب الطلاق ويتم هدم البيت بسبب هذا الأمر ، لذا لابد أن يخفي الزوج أمر زواجه على زوجته الأولى.


وأشارت " دعاء"، إلى أنه في حال طلاق الزوجة الأولى من زوجها بعد زواجه من اخرى، يلجأ بعض هؤلاء إلى الزواج من اخر بشكل عرفي وتصبح المشكلة أكبر  وتؤدي إلى تشتت المجتمع والأسرة.

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