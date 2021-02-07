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محافظات

محافظ الإسكندرية يناقش مع نقيب الصحفيين آخر تطورات أرض النادى البحرى

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:36 م
لقاء محافظ الاسكندرية
لقاء محافظ الاسكندرية بنقيب الصحفيين
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أحمد بسيوني
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وكل من محمد شبانة أمين عام النقابة، وفكرى عبدالسلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، لمناقشة آخر التطورات الخاصة بأرض النادى البحرى بمنطقة سابا باشا الخاص بأعضاء نقابة الصحفيين والمخصص للنقابة منذ ما يقرب من خمسين عاما. 

وخلال اللقاء؛ وافق المحافظ على جدولة القيمة المالية الخاصة بأرض النادى، وإلتزام النقابة بتسديد دفعة فورية من المتأخرات المتراكمة عليها. مؤكدا ضرورة تسديد كافة حقوق الدولة لتعظيم موارد الدولة واستغلالها فيما يخدم المواطن السكندري. 

ووجه المحافظ بتقديم كل أشكال العون للنقابة للبدء فى الإنشاءات قريبا ليكون لأول مرة هناك نادى بحرى خاص للصحفيين على مستوى محافظات مصر، ليقدم لهم كل الخدمات المناسبة ويوفر في نفس الوقت إيرادات غير مسبوقة للنقابة لتعظيم مواردها. 

فيما أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه سيتم قريبا البدء فى انشاء النادى البحرى على أحدث طراز طبقا للإشتراطات البنائية بالمنطقة واستخراج التراخيص اللازمة. 

وفوض النقيب والأمين العام، فكرى عبدالسلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية للتنسيق مع المحافظة وانهاء كافة الإجراءات اللازمة.

وأشار كل من الدكتور ضياء رشوان ومحمد شبانة إلى أنه سيتم خلال أيام قليلة وضع حجر الأساس للنادي البحري فى حضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بعد اخلاء الارض من الإشغالات.

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محافظ الإسكندرية يناقش مع نقيب الصحفيين آخر تطورات أرض النادى البحرى
محافظ الإسكندرية يناقش مع نقيب الصحفيين آخر تطورات أرض النادى البحرى
محافظ الإسكندرية يناقش مع نقيب الصحفيين آخر تطورات أرض النادى البحرى
محافظ الإسكندرية يناقش مع نقيب الصحفيين آخر تطورات أرض النادى البحرى
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