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ديني

قافلة الأوقاف الدعوية تزور ولاية شمال كردفان السودانية

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:07 م
قافلة الأوقاف الدعوية
قافلة الأوقاف الدعوية تزور ولاية شمال كردفان السودانية
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محمود ضاحي
قام أعضاء قافلة الأوقاف الدعوية في ولاية شمال كردفان اليوم الأحد بزيارة لمقر ديوان عام الأوقاف للولاية بمدينة الأبيض. شارك في الزيارة الدكتور عادل حسن حمزة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم ، والدكتور الزبير محمد علي مدير مركز التحصين الفكري بالخرطوم، والدكتور عمرو الكمار مدير أكاديمية الأوقاف الدولية ، والشيخ محمد رجب إمام وخطيب مسجد الصحابة بشرم الشيخ ، والواعظة عبير أنور، والواعظة دينا الجدامي ، والدكتورة أسماء الشنقيطي رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الأعلى للدعوة ، والداعية منال حسن التني داعية بجمعية القرآن الكريم ، وعدد من الدعاة السودانيين.


كان في استقبال القافلة حامد محمد مدير عام شئون الدعوة بولاية شمال كردفان ، و صالح حسين خليل مدير ديوان الأوقاف بالولاية ، و إبراهيم يوسف المدير الإداري لديوان الوقف في الولاية ، و عبد الله الرحيمي أمين عين الوقف ، و مجدي محمد مدير الموارد البشرية في ديوان الوقف، وزاكي محمد علي المدير المالي بديوان الوقف ، وعدد كبير من موظفي ديوان الوقف بولاية شمال كردفان.


وقدم  إبراهيم يوسف المدير الإداري لديوان الوقف شرحًا إجماليا لعمل الديوان في الولاية ، مشيدًا بالتجربة المصرية في تنمية الوقف ، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة منها.
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