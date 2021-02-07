ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين بالميراس وتيجريس في نصف نهائي مونديال الأندية

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:21 م
بالميراس البرازيلي
بالميراس البرازيلي
Advertisements
حسام الحارتي
سيط التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من لقاء بالميراس البرازيلي وتيجريس أونال المكسيكي في المباراة التي تجمع بينهما الان على ملعب المدينه التعليمية  في نصف نهائي كأس العالم للأندية  التي تستضيفها قطر حتى 11 فبراير الجاري 

بدا الشوط الشوط الأول بضغط هجومي من الفريقين لإحراز هدف التقدم ولكن لم يحالفهم الحظ  لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .
 
وبدأ فريق بالميراس منافسات مونديال الأندية بداية من دور نصف النهائي، فى المقابل وصل الفريق المكسيكي لهذا الدور بعد تخطيه فريق أولسان هيونداى الكورى الجنوبى فى مواجهة ربع النهائي بنتيجة 2 – 1.

ويلعب الفائز من لقاء بالميراس مع تيجريس مع الفائز من لقاء نصف النهائي الثانى الذى سيجمع بايرن ميونخ الألمانى مع الأهلى، مساء غد الاثنين، فى المباراة النهائية المقرر لها مساء الخميس المقبل. 
وخاض فريق بالميراس المباراة بتشكيبل مكون من :-
حراسة المرمى: ويفرتون

الدفاع: روكا، لونا، جوميز، فينا

الوسط: دانيلو، ذى رافائيل، رونى

الهجوم: فيجا، ادريانو، مينينو
بينما خاض تيجريس المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: جوزمان

الدفاع: رودريجيز، رييس، سالسيدو، دوناس

الوسط: دى سوزا، بيزارو، كوينونيز

الهجوم: أكوينو، كارلوس جونزاليس، اندريه جينياك
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الطريق لمونديال الأندية.. بالميراس البرازيلي يفوز على ريفر بليت بثلاثية نظيفة

طارق الأدور: وقوع بايرن ميونخ فى طريق الأهلى يصعب مهمته

نهائي الليبرتادوريس .. شوط أول سلبي بين بالميراس وسانتوس

بالميراس يخطف كأس ليبرتادوريس من سانتوس ويحجز مقعدا بـ مونديال الأندية

فرحة جنونية .. جماهير بالميراس تحتفل بالتتويج الأول منذ 20 عاما ..فيديو

تيجريس أونال يواجه أولسان هيونداي في افتتاح كأس العالم للأندية.. اليوم

ترشيحاتنا

قرار عاجل بشأن إعلان الحكومة السودانية الجديدة

أسرع طعن.. مرتضي منصور يلجأ للإدارية العليا ضد قرار عزله

كارثة تنهي حياة 150 شخصًا في غمضة عين.. تفاصيل مفجعة

القطبان إيد واحدة.. الزمالك: سنشجع الأهلي فى مباراته التاريخية أمام بايرن ميونيخ

الديهي يقدم بلاغا للمحكمة الجنائية الدولية ضد هذه الشركة ..فيديو

الأسرة لم تنفِ أو تؤكد.. هل تتزوج حلا شيحة ومعز مسعود غدا؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. دنيا سمير غانم تبهر الجمهور بأنوثتها

ببنطلون مشجر.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

هتحل كل مشاكلك .. 7 وصفات لتجميل وتفتيح البشرة الدهنية