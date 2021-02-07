لدينا 28 ألف مركبة.. رئيس مركز طهطا: صورة رفاعة الطهطهاوي جائزة لمن يستخرج ترخيص التوك توك

أكدت الدكتور فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة طهطا، أن تواجد صورة الكاتب رفاعة الطهطهاوي على "التوك توك" شئ إيجابي، مشددة على أن المنظومة تهاجم المخالفة وليس المخالف، حيث نتبع أسلوب الإصلاح بما لا يخالف القانون، خصوصا وأن لدينا 28 ألف توك توك بمركز طهطا.





وأضافت "سلام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ترخيص التوك توك يجعل صاحبه مستحق بان تتواجد صورة رفاعة الطهطهاوي على المركبة المملوكة له.





وتابعت: "الهدف من وضع الصورة هو أن العالم الجليل رفاعة الطهطهاوي يعد الرمز الأساسي للمركز"، مشددة على أن هذا الأمر يعتبر جائزة.



