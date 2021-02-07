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كلمني عن الضوابط .. لميس الحديدي منفعلة: محدش يقولي الصين تستغل قدراتها البشرية

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:00 م
الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي
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إسراء صبري
وجهت الإعلامية لميس الحديدي الحديث إلى المواطنين فيما يخص الزيادة السكانية، قائلة: "محدش يقولي النموذج الصيني والاستثمار في البشر لا اقتصاد الصين ليس كأي اقتصادي آخر".

واسترسل: الناس بتقول نسيب الزيادة السكانية عادي ونهتم بالاستثمار في الطاقة البشرية عاوزة اقولهم أن الصين لديها وضابط سكانية قاسية عندهم إنجاب طفل واحد فقط "

وتابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON": "مع استمرار الزيادة السكانية الدولة مش هتقدر تتقدم ولا المواطن المصري نفسه هيقدر يتعايش مهما عملنا تنمية"، مشددة على أهمية وجود إجراءات واضحة وصارمة من قبل الدولة فيما يخص ملف الدعم  وقصره على أول طفلين".
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