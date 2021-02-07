كلمني عن الضوابط .. لميس الحديدي منفعلة: محدش يقولي الصين تستغل قدراتها البشرية

وجهت الإعلامية لميس الحديدي الحديث إلى المواطنين فيما يخص الزيادة السكانية، قائلة: "محدش يقولي النموذج الصيني والاستثمار في البشر لا اقتصاد الصين ليس كأي اقتصادي آخر".



