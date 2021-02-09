السحب ترسم لوحات فنية علي كورنيش طور سيناء ..شاهد

رسمت السحب والغيوم في السماء أثناء غروب الشمس علي ارض طور سيناء أجمل اللوحات الطبيعية من صنع الخالق العظيم .





وفي هذا الوقت يخرج سكان طور سيناء للمشي علي الكورنيش وممشي أهل مصر لممارسة الرياضة والتأمل في الطبيعية .





والتقطت كاميرا " صدي البلد " لحظة الغروب علي شاطئ القمر والكورنيش الجديد وممشي أهل مصر في وقت الغروب .





وفي وقت الغروب تحول الكورنيش وممشي أهل مصر لمزار سياحي يجذب مواطني طور سيناء لمشاهدة الغروب والتقاط الصور الفوتوغرافيه علي لسان البحر وجزيرة النورس وشاطئ القمر .





وقال طه زايد أحد مواطني طور سيناء إن سكان طور سيناء يعشقون لحظات الغروب علي الشواطئ ويخرجون لمشاهدتها مشيرا إلي أن السحب والغيوم ترسم اجمل لوحات في سماء طور سيناء .





واضاف اسلام جمال مصور فوتوغرافي أن الطبيعية الخلابة التي وهبها الله لمدينة طور سيناء هي رأس مال المدينة التي تتميز بالبساطة والطقس الرائع طوال العام .





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