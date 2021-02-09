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محافظات

السحب ترسم لوحات فنية علي كورنيش طور سيناء ..شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:29 ص
لوحات فنيه علي كورنيش
لوحات فنيه علي كورنيش طور سيناء
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ايمن محمد
رسمت السحب والغيوم في السماء أثناء غروب الشمس علي ارض طور سيناء أجمل اللوحات الطبيعية من صنع الخالق العظيم .

وفي هذا الوقت يخرج سكان طور سيناء للمشي علي الكورنيش وممشي أهل مصر لممارسة الرياضة والتأمل في الطبيعية .

والتقطت كاميرا  " صدي البلد "  لحظة الغروب علي شاطئ القمر والكورنيش الجديد  وممشي أهل مصر  في وقت الغروب .

وفي وقت الغروب تحول الكورنيش وممشي أهل مصر لمزار سياحي يجذب مواطني طور سيناء لمشاهدة الغروب  والتقاط الصور الفوتوغرافيه  علي لسان البحر وجزيرة النورس وشاطئ القمر .

وقال طه زايد أحد مواطني طور سيناء إن سكان طور سيناء يعشقون لحظات الغروب علي الشواطئ ويخرجون لمشاهدتها  مشيرا إلي أن السحب والغيوم  ترسم اجمل لوحات في سماء طور سيناء .

واضاف اسلام جمال مصور فوتوغرافي أن الطبيعية الخلابة التي وهبها الله لمدينة طور سيناء  هي رأس مال المدينة التي تتميز بالبساطة والطقس الرائع طوال العام .

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السحب ترسم لوحات فنية علي كورنيش طور سيناء ..شاهد
السحب ترسم لوحات فنية علي كورنيش طور سيناء ..شاهد
السحب ترسم لوحات فنية علي كورنيش طور سيناء ..شاهد
السحب ترسم لوحات فنية علي كورنيش طور سيناء ..شاهد
السحب ترسم لوحات فنية علي كورنيش طور سيناء ..شاهد
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