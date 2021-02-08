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منوعات

عض اليد التي مدت له.. كلب مسعور يفتك بصاحبته أثناء نومها.. صور

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:05 ص
كلب
كلب
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عزة عاطف
في حادثة أليمة، قام كلب أليف بعض اليد التي مدت إليه من فتاة حاولت إنقاذه بعدما وجدته وحيدًا مشردًا، فأخذته إلى منزلها ليعوضها عن موت كلبها.

لكن بمجرد خلود الفتاة وتدعى «كيرا لادلو» إلى النوم هجم الكلب عليها وقام بعضها من رقبتها حتى قتلها، ودفعت الفتاة البريطانية ثمن عملها الإنساني.

استيقظ الجيران في كيتس جرين بـ برمنجهام على صوت صرخات كيرا تستغيث، فاتصلوا بالشرطة وبمجرد أن حضرت كان الكلب قد قتل الفتاة المسكينة.

عثرت الشرطة على كيرا غارقة في دمائها داخل منزلها، فيما تم تسليم الكلب "المسعور" إلى الشرطة لتقوم بالقتل الرحيم.

ووفقًا لصحيفة ذا صن كتبت إحدى أقاربها على Facebook: "كان كلب كيرا السابق من نوع بيت بول قد مات بسبب السرطان، لذا فقد أنقذت هذا الكلب بعد العثور عليه في حديقة حيث كان يعيش لمدة أربعة سنوات".

"أحيانا يقوم بعض الناس بإنقاذ الكلاب بكل النوايا الحسنة ولكن ماضي تلك الحيوانات الأليفة يمكن أن يجعل سلوكياتهم غير متوقعة بشكل مأساوي مثلما حدث مع كيرا".
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