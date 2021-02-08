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حوادث

3 مكاتب للسجل المدني تعمل للساعة الـ 9 مساء.. تعرف عليها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:01 ص
مكتب الاحوال المدنية
مكتب الاحوال المدنية
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مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية، عن تمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية، كمرحلة أولى لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً تيسيرًا على المواطنين.

وذلك على النحو التالى:-
سجل مدنى النزهة ( بمحافظة القاهرة )
سجل مدنى الدقى (بمحافظة الجيزة)
سجل مدنى شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية).

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.
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