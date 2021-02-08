حكم استعمال اليد اليسرى في الأكل سواء كنت أعسرا أم لا .. هل حرام؟

ليس واجبًا، وإنما هو من الآداب والمُستحبات التي ينبغي فعلها ولا يأثم تاركها، فعن

وهل هو حرام؟، جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أَكَلَ رجل عنده بِشِمَالِهِ فَقَال : كُلْ بِيَمِينِكَ قَالَ لا أَسْتَطِيعُ . قَالَ : لا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاالْكِبْرُ، قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيه»، أي أصابه العجز، وقال العلماء أنه أصابه العجز ليس لأنه أكل بشماله،

وإنما لأنه لما أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- فادعى عدم الاستطاعة، كان كاذبًا، فعندما علم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك منه، دعا عليه لأنه عصاه، فكان مُستحقًا لدعوته، مشيرًا إلى أن كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- ينطبق على المستطيع وليس على غير القادر لعذر ما.