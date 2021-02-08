حكم استعمال اليد اليسرى في الأكل سواء كنت أعسرا أم لا .. هل حرام؟

حكم استعمال اليد اليسرى في الأكل ؟، لعله من الأمور التي تثير الحيرة عند البعض سواء بشأن استعمال اليد اليسرى من قبل الأعسر أو غيره ممن يستطيع استعمال يده اليمنى بالأكل لكنه لا يفعل، خاصة وأن هناك قصة معروفة عن ذلك الرجل الذي كان يأكل بيده اليسرى فدعا عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- فأصيب بالعجز ، وهذا ما يضفي أهمية لمعرفة حكم استعمال اليد اليسرى في الأكل ، أو بمعنى آخر حكم الأكل باليد اليسرى للاعسر وكذلك للمستطيع ، وهل هي حرام أم جائزة؟.
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حكم استعمال اليد اليسرى في الأكل
حكم استعمال اليد اليسرى في الأكل ؟، فورد أن الأكل باليمين ليس واجبًا، وإنما هو من الآداب والمُستحبات التي ينبغي فعلها ولا يأثم تاركها، فعن حكم الأكل باليد اليسرى وهل هو حرام؟، جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أَكَلَ رجل عنده بِشِمَالِهِ فَقَال : كُلْ بِيَمِينِكَ قَالَ لا أَسْتَطِيعُ . قَالَ : لا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاالْكِبْرُ، قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيه»، أي أصابه العجز، وقال العلماء أنه أصابه العجز ليس لأنه أكل بشماله، وإنما لأنه لما أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- فادعى عدم الاستطاعة، كان كاذبًا، فعندما علم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك منه، دعا عليه لأنه عصاه، فكان مُستحقًا لدعوته، مشيرًا إلى أن كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- ينطبق على المستطيع وليس على غير القادر لعذر ما.
حكم الأكل باليد اليسرى للاعسر
حكم الأكل باليد اليسرى للاعسر ، فورد فيه أن الإنسان الذي لا يستطيع الأكل بيده اليمنى؛ يجوز له الأكل باليسرى ولا إثم عليه؛ لأن الله تعالى قال: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» البقرة، فالعلماء قالوا أن الأكل باليمين من السُنن، واستدلوا بما ورد في مُسند الإمام أحمد أنه -صلى الله عليه وسلم- أكل نوعين من الطعام أو الفاكهة أحدهما بيمينه، والأخرى بيساره، ففهم العلماء من ذلك أن الأكل باليد اليمنى مُستحب وليس واجبًا.
هل يأثم من يأكل بيده اليسرى ؟
هل يأثم من يأكل بيده اليسرى ؟ ، فورد أن تناول الطعام باليد اليسرى مع اليمنى جائز ولا مانع في ذلك، فالإنسان إذا أكل باليد اليمنى فقط فهذا هو الخير وأصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز استعمال اليد اليسرى في الذكر ولا حرج في ذلك، فلو أنك تريد الاستغفار 100 مرة فلن تستطيع الاعتماد على اليد اليمنى بمفردها، وستحتاج إلى اليد اليسرى لمعرفة عدد الذكر".
حكم وضع اليد اليسرى على اليمني أثناء الصلاة
حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى وما الحكم لو حدث العكس ؟، ورد أنه إذا فات الإنسان أثناء صلاته ركن من أركان الصلاة فلابد عليه ان يأتى به و إذا فاته شيء من السنن ساهيًا أو ناسيًا فالصلاة صحيحة ولكن عليه أن يأتى بسجود السهو فما سوى ذلك هيئات اى صور وأشكال فى الصلاة مثل أن يلتفت الإنسان عن يمينه وشماله فى التسليم أو أن يقول سبحان ربي العظيم و سبحان ربي الأعلى فى الركوع والسجود ومثل قراءة السورة بعد الفاتحة و مثل القبض أثناء القيام فى الصلاة اى وضع اليمني على اليسرى فكل هذا من هيئات الصلاة فيثاب الإنسان على فعلها ولا يأثم على تركها، وإن تعمد وضع اليسرى على اليمني عامدا او قاصدا فيكون الثواب فاته وتكون صلاته صحيحة.