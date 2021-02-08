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فن

في ذكرى ميلادها.. تعرف على السبب الحقيقي لـ اعتزال شادية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:02 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
تحل اليوم الاثنين 8 فبراير ذكرى ميلاد دلوعة السينما المصرية الفنانة الراحلة شادية والتي رحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017، بعد أن أثرت السينما المصرية والطرب بعدد كبير من الأعمال التي تظل خالدة في الذاكرة، فهي واحدة من الفنانات القليلات اللاتي زاد الاعتزال من نجوميتها وعشق الجمهور لها.

قال الفنان سمير صبري إن شادية تأثرت جدا بوفاة شقيقها طاهر وكانت تعتبره ابنها لأنها حملت أكثر من مرة وسقط الجنين. 

وأضاف صبري خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس علي الحياة، أن الأطباء أخبروها أنها مصابة بسرطان الثدى وكانت على وشك استئصاله وذهبت لأمريكا والأطباء هناك قالوا لها إنها ليست مصابة بسرطان في الثدى، وفي هذه الفترة تقربت شادية لله سبحانه وتعالى وقررت الاعتزال.
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