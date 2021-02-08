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فن

احتفالا بعيد الحب.. تعرف على تفاصيل حفل جنات بـ دار الأوبرا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:02 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
تستعد المطربة المغربية جنات ، لإحياء حفل غنائي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر فبراير الجارى في تمام الساعة الثامنة مساء، ويشاركها في الحفل كل من المطرب أحمد عفت وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح، وذلك ضمن حفلات عيد الحب التي تنظمها دار الأوبرا المصرية.

يشار إلى أن آخر أعمال المطربة جنات تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون، كما غنت المطربة تترات عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية زهرة وأزواجها الخمسة، مذكرات سيئة السمعة ، حكايات وبنعيشها، قصص النساء في القرآن، عيون القلب.4

ومن ناحية اخرى يحيى الفنان محمد الشرنوبي حفلا غنائيا من المقرر أن يقام على مسرح الزمالك يوم 12 فبراير الحالي بمناسبة عيد الحب. 

ويشدو الشرنوبي بعدد من الأغاني التي تنال إعجاب الجمهور ولعل من أبرزها عادى وبراحتك وزى العادة وقلبي ارتاح. 

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