ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار يسجل 15.62 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 8-2-2021

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:41 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاثنين
Advertisements
علياء فوزى
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 8 فبراير 2021 وفقا لأخر تحديث فى البنك الاهلى .

وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو 18.67 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.34 جنيه للشراء و 21.59جنيه للبيع .


اقرأ أيضا ..وفقا لاخر تحديث ..أسعار العملات العربية اليوم الاثنين


وسجل الفرنك السويسرى 17.26 جنيه للشراء و 17.48 جنيه للبيع .


واستقرت كورنا سويدية 1.84 جنيه للشراء و1.87 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية بمستهل الاثنين

سجل ين يابانى نحو 14.76 جنيه للشراء و 14.92جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدولار يسجل 15.74 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 28-12-2020

أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم 29 -12-2020

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 4-1-2021

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 8-1-2021

الدولار يسجل 15.76 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 22-1-2021

ترشيحاتنا

حمل إضافي أو «حمل على حمل».. أم تحمل بطفلين بفارق 3 أسابيع في حالة نادرة

في ذكرى ميلادها.. تعرف على السبب الحقيقي لـ اعتزال شادية

عمرو زكي يكشف سبب سعادته بعدم انضمام مصطفى محمد لـ سانت إيتيان الفرنسي

أفضل سورة لاستجابة الدعاء قبل صلاة الفجر.. اقرأها 7 مرات وأذكر حاجتك

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 8 فبراير 2021.. فيديو

الكهرباء: اكتشاف أخطاء في طباعة 1135 فاتورة استهلاك بقطاع الهرم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2021 الشكل الجديد بعد طرحه رسميا في مصر.. صور

بفستان جذاب.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

وفقا لمعالج نفسي.. نصيحة بسيطة للتخلص من الأرق والتفكير المفرط قبل النوم