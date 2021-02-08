الدولار يسجل 15.62 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 8-2-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 8 فبراير 2021 وفقا لأخر تحديث فى البنك الاهلى .
وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم
سجل سعر اليورو 18.67 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.34 جنيه للشراء و 21.59جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..وفقا لاخر تحديث ..أسعار العملات العربية اليوم الاثنين
وسجل الفرنك السويسرى 17.26 جنيه للشراء و 17.48 جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.84 جنيه للشراء و1.87 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بمستهل الاثنين
سجل ين يابانى نحو 14.76 جنيه للشراء و 14.92جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم
سجل سعر اليورو 18.67 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.34 جنيه للشراء و 21.59جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..وفقا لاخر تحديث ..أسعار العملات العربية اليوم الاثنين
وسجل الفرنك السويسرى 17.26 جنيه للشراء و 17.48 جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.84 جنيه للشراء و1.87 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بمستهل الاثنين
سجل ين يابانى نحو 14.76 جنيه للشراء و 14.92جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.