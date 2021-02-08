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اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الاثنين 8-2-2021

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:25 ص
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية اليوم الاثنين
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علياء فوزى
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 8 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.79 جنيه للشراء و 51.91 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.36 جنيه للشراء 41.79 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.72جنيه للشراء و22.19 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.64 جنيه للشراء و 40.83 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
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