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اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 8-2-2021

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:05 ص
اسعار مواد البناء
اسعار مواد البناء
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هاجر رزق
يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-2-2021.

وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 783 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 723 جنيهات للطن، والسويدي 780 جنيها للطن، وسجل في حلوان 765 جنيهًا للطن.

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كما سّجل أسمنت أسيوط 750 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 728 جنيها للطن.

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أما بالنسبة لأسعار الحديد اليوم، فسجل سعر حديد المصريين 13500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13700 جنيه للطن، وحديد العتال 13450 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن، وحديد المراكبي وسرحان والمعادي 13300 جنيه للطن.

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