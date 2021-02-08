أكثر من 191 ألف شخص.. البحرين تعلن عدد متلقي تطعيم كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، أن عدد من تلقوا تطعيم فيروس كورونا "كوفيد-19" حتى الآن، بلغ 191406 أشخاص.





ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، قالت الوزارة إنه فيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لهذا اليوم تبين من الإحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه بلغ 8863 حالة تطعيم.





وأكد أن مجموع من أخذ التطعيم حتى مساء أمس الأحد، بلغ 191406 أشخاص.





وسجلت وزارة الصحة، 616 حالة قائمة جديدة منها 230 حالة لعمالة وافدة، و 363 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 23 حالة قادمة من الخارج، بعد الفحوصات التي بلغ عددها 13380 حالة أمس الأحد.





كما تعافت 396 حالة إضافية من فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 101168.





وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 41 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 127 حالة، في حين أن 5740 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5781 حالة قائمة.