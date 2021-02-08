سفير عُمان الجديد بالقاهرة يترأس وفد السلطنة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

يترأس السفير عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي سفير سلطنة عُمان الجديد بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفد سلطنة عُمان المُشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المُقرر عقده ظهر اليوم "الاثنين" في مقر الجامعة العربية.





ويأتي الاجتماع الوزراي لبحث مختلف القضايا ذات الأهمية لمصالح الأمن القومي العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها.





وقد قدم السفير عبد الله الرحبي أمس أوراق اعتماده كمندوب دائم للسلطنة لدى الجامعة، إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة.

وأكد "الرحبي" خلال لقاء "أبو الغيط"، أن عُمان كانت وستظل مع الإجماع العربي في القضايا الإقليمية والدولية، كما شدد على حرص السلطنة الدائم والمتواصل لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح العربية.

ومن جانبه أعرب "أبو الغيط" خلال اللقاء، عن تقديره لجهود السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، لاستكمال مسيرة التنمية والنهضة العُمانية، ودعم مواصلة دورها البناء على المستويين الإقليمي والدولي في دعم السلم والاستقرار وخدمة قضايا الأمة العربية والعمل العربي المشترك، كما أشاد بجهود عُمان وحرصها على مد جسور التفاهم والتعاون بين مختلف دول العالم، مشيرًا إلى ما تقوم به عُمان من دعم جهود الدول العربية الرامية لترسيخ دعائم التعاون الدولي في مختلف المجالات.

تُجدر الإشارة إلى أن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، كان قد أصدر مرسومًا سلطانيًا في شهر ديسمبر الماضي بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي العُماني، بينها تعيين "الرحبي" سفيرًا لعُمان في مصر ومندوبًا للسلطنة لدى الجامعة العربية، وقد أدي قسم اليمين أمام المقام السامي للسلطان هيثم بن طارق في 15 ديسمبر الماضي بقصر البركة العامر بمسقط.

ويُعد "الرحبي" دبلوماسيًا وإعلاميًا من الدرجة الأولى، حيث كان سفيرًا للسلطنة فوق العادة ومفوضًا لدى دولة الإمارات في شهر مارس الماضي، وشغل وظيفة مندوب عُمان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في يونيو 2012م، والمندوب الدائم للسلطنة لدى منظمة التجارة العالمية، كما كان يشغل من قبل منصب المُلحق الثقافي بسفارة السلطنة في الأردن، ورئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان في مارس 2005م، ورئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة عُمان للصحافة والنشر والإعلان في يوليو 2006م، ورئيس تحرير صحيفة عُمان اليومية، كما منحه الدكتور تيدروس مدير عام منظمة الصحة العالمية شهادة المنظمة تقديرًا لدوره في تعزيز العلاقة والتعاون مع المنظمة.