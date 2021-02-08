ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفير عُمان الجديد بالقاهرة يترأس وفد السلطنة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:27 ص
السفير عبد الله بن
السفير عبد الله بن ناصر بن الرحبي
Advertisements
مـيــــس رضـــا

يترأس السفير عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي سفير سلطنة عُمان الجديد بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفد سلطنة عُمان المُشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المُقرر عقده ظهر اليوم "الاثنين" في مقر الجامعة العربية.

 


ويأتي الاجتماع الوزراي لبحث مختلف القضايا ذات الأهمية لمصالح الأمن القومي العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها.

 


وقد قدم السفير عبد الله الرحبي أمس أوراق اعتماده كمندوب دائم للسلطنة لدى الجامعة، إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة.

 

وأكد "الرحبي" خلال لقاء "أبو الغيط"، أن عُمان كانت وستظل مع الإجماع العربي في القضايا الإقليمية والدولية، كما شدد على حرص السلطنة الدائم والمتواصل لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح العربية.

 

ومن جانبه أعرب "أبو الغيط" خلال اللقاء، عن تقديره لجهود السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، لاستكمال مسيرة التنمية والنهضة العُمانية، ودعم مواصلة دورها البناء على المستويين الإقليمي والدولي في دعم السلم والاستقرار وخدمة قضايا الأمة العربية والعمل العربي المشترك، كما أشاد بجهود عُمان وحرصها على مد جسور التفاهم والتعاون بين مختلف دول العالم، مشيرًا إلى ما تقوم به عُمان من دعم جهود الدول العربية الرامية لترسيخ دعائم التعاون الدولي في مختلف المجالات.

 

تُجدر الإشارة إلى أن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، كان قد أصدر مرسومًا سلطانيًا في شهر ديسمبر الماضي بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي العُماني، بينها تعيين "الرحبي" سفيرًا لعُمان في مصر ومندوبًا للسلطنة لدى الجامعة العربية، وقد أدي قسم اليمين أمام المقام السامي للسلطان هيثم بن طارق في 15 ديسمبر الماضي بقصر البركة العامر بمسقط.

 

ويُعد "الرحبي" دبلوماسيًا وإعلاميًا من الدرجة الأولى، حيث كان سفيرًا للسلطنة فوق العادة ومفوضًا لدى دولة الإمارات في شهر مارس الماضي، وشغل وظيفة مندوب عُمان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في يونيو 2012م، والمندوب الدائم للسلطنة لدى منظمة التجارة العالمية، كما كان يشغل من قبل منصب المُلحق الثقافي بسفارة السلطنة في الأردن، ورئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان في مارس 2005م، ورئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة عُمان للصحافة والنشر والإعلان في يوليو 2006م، ورئيس تحرير صحيفة عُمان اليومية، كما منحه الدكتور تيدروس مدير عام منظمة الصحة العالمية شهادة المنظمة تقديرًا لدوره في تعزيز العلاقة والتعاون مع المنظمة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عبد الله الرحبي سفيرا جديدا لعمان في مصر ومندوبا دائما لدى الجامعة العربية

يصل القاهرة قريبا.. سفير عمان الجديد بمصر يؤدي اليمين أمام السلطان هيثم بن طارق

سفير سلطنة عمان لدى القاهرة يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما بالجامعة العربية

السفير العماني لدى القاهرة: السلطنة ستظل مع الإجماع العربي في القضايا الإقليمية والدولية

ترشيحاتنا

بتكلفة 29 مليار جنيه.. القضاء على 312 منطقة عشوائية حتى الآن

بعد تراجعه 3 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 8 فبراير 2021

في ذكرى ميلاد شادية الـ 90.. تعرف على سبب زيارة الرئيس السيسي لها

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

هل يجوز التسبيح بالمسبحة باليد اليسرى؟.. 9 أخطاء يقع فيها الكثيرون

السعودية بينها.. أبو ظبي تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي

Advertisements

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2-8-2021

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

سورة لحل المشكلات الزوجية .. أوصى بها رسول الله لمنع خراب البيوت

السعودية بينها.. أبو ظبي تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي

أفضل سورة لاستجابة الدعاء قبل صلاة الفجر.. اقرأها 7 مرات وأذكر حاجتك

مستشار الرئيس: المتعافي من كورونا يمكن أن يصاب به مرة أخري خلال 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

سيارات ييما YEMA الكهربائية الصينية قريبا في مصر.. صور