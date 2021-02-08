محافظ الشرقية يتفقد مدينة بلبيس ويطلع على مخطط تطوير منطقة الهويس

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم مدينة بلبيس لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، والوقوف على نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بشوارع المدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة أبو سمران، مؤكدًا على رئيس المدينة برفع الإشغالات والتشوينات المُقامة بالمخالفة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدخل المدينة، وتحرير محاضر لأصحاب المحلات المخالفة بالمنطقة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتطبيق القانون على المخالفين.







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أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في خطة التجميل والتطوير وخلق محاور مرورية جديدة لخلق السيولة المرورية المطلوبة وتحقيق راحة المواطنين.

اطلع على الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس محافظ الشرقية على المخطط المقرر تنفيذه لتطوير وتجميل وتوسعه منطقة كوبري الهويس بمدينة بلبيس، والذي سيبدأ العمل به الأسبوع القادم، وذلك لاستيعاب حركة السيارات والمارة وتخفيف حده الزحام داخل المدينة.

كما اطمئن محافظ الشرقية على نسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية باستخدام بلاط الإنترلوك، تنفيذًا لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والضيقة والتي لا يزيد عرضها عن 3 أمتار، مشددًا علي رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بالشوارع وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منها لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بتوفير قطعة أرض مناسبة لنقل الموقف العشوائي بميدان المحطة وذلك للقضاء على ظاهرة الزحام والعشوائية التي تعاني منها المنطقة وتسهيل الحركة المرورية بها، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة

وعلى جانب آخر فقد أكد المحاسب "خالد أمين جمعة" نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتكليفات المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق فقد شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة شارع السلام لمواجهة إنتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة أبنائنا الطلاب.

وأضاف نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز من غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار "جمعة" الى استمرار الحملات المكبرة على مراكز الدروس الخصوصية والأفراح بالإضافة إلى فض سرادقات العزاء بمختلف قرى المركز للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومتابعة مدى الالتزام بقرارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.