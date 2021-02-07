نائب بلبيس والعاشر يعلن إصابته وزوجته وأبناءه الثلاثة بكورونا

أعلن المهندس سامي نصر الله عضو مجلس النواب عن مدينتي بلبيس والعاشر من رمضان في الشرقية اليوم، إصابة زوجته وأبنائه بفيروس كورونا المُستجد.

وأضاف عضو مجلس النواب في منشور له عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه تأكد إصابة زوجته وأبنائه بالفيروس قائلا: الحمدلله ربنا هو الشافي المعافي يارب أشفى زوجتي وابنائي أسلام وأحمد واليوم محمود لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أرفع عنهم البلاء والوباء يارب العالمين.

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وطالب عضو مجلس النواب جموع المواطنين بالدعاء لأبنائه وأفراد أسرته وأن يرفع الله عنهم هذا الوباء وعن الجميع.

وعلي جانب آخر فقد تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منفذ بيع منتجات شركة الصالحية للاستثمار والتنمية والكائن خلف قصر ثقافة الزقازيق للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها لتناسب محدودي الدخل ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

أشاد المحافظ بمنتجات الشركة من حيث الجودة وانخفاض الأسعار، والمساهمة فى خلق فرص عمل حقيقية للشباب بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة تعزيز أطر التعاون بين الشركة والمحافظة للتوسع في إقامة منافذ لتسويق منتجات الشركة بكافة المراكز والمدن والأحياء بنطاق دائرة المحافظة لتطرح أمام المواطنين بأسعار أقل من السوق وذلك تماشيًا مع خطة الدولة في التوسع فى إقامة المنافذ وتقديم منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة جشع التجار والتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار وتقديم المنتج بأسعار مخفضة.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات وثناء فوزي رئيس حي ثان.