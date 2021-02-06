إدارة الثقافة الصحية بالشرقية تواصل الحملات التوعوية لمواجهة كورونا

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمواصلة وتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين، بما يساهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بإشراف مديرة الإدارة، بالتنسيق مع مسئولي الثقافة الصحية بالإدارات الصحية، والمجالس المحلية بالمحافظة، بتنفيذ العديد من الحملات والندوات واللقاءات الجماهيرية لتوعية المواطنين بمحافظة الشرقية صحيا، حيث تم توعية المواطنين والعاملين والمترددين علي الأسواق والمحلات والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة، عن كيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وتقديم الإرشادات الصحية لهم، والتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والتعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والإحتياطات الواجب إتباعها لتجنب إنتشارها، وأهمية التباعد الإجتماعي والتأكيد على ضرورة استخدام الواقيات الشخصية، خاصة الكمامات في أماكن التجمعات لتجنب العدوي أو الإصابة منها، كما تم التأكيد على أهمية النظافة العامة والشخصية، بالإضافة إلى لصق اللافتات والملصقات التوعوية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.





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ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع.. فحص 114 ألف طفل حديثي الولادة بالشرقية





كما أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع.





كما أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قامت الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع بمحافظة الشرقية، بفحص ١١٤٣٨٥ طفلا حديث الولادة حتى الآن، وذلك من عمر يوم وحتى ٢٨ يوما من خلال الأجهزة السمعية.





وفقدان السمع بمحافظة الشرقية، بفحص ١١٤٣٨٥ طفلا حديث الولادة حتى الآن، وذلك من عمر يوم وحتي ٢٨ يوما من خلال الأجهزة السمعية.





وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص ١٥٠ ألف طفل علي مستوي المحافظة خلال عام، ويتم العمل بالمحافظة من خلال ١٥٠ مركزا طبيا ووحدة صحية تابعين لـ١٩ إدارة صحية بالمحافظة، بعد توزيع جميع الأجهزة اللازمة عليها، وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.





وأشار "مسعود" إلى أنه يتم فحص الأطفال بجهاز التنبعاث الصوتي، وفي حالة عدم الاجتياز يتم فحصه مرة أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الاجتياز يتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفي الأحرار التعليمي، وفي حالة الاحتياج لعملية جراحية مثل "زراعة القوقعة" يتم إحالته إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.