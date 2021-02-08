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محافظات

وزير التموين يصل إلى المنيا لافتتاح 3 مراكز خدمة متطورة.. صور

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:11 م
صدى البلد
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ايمن رياض
وصل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى محافظة المنيا اليوم الاثنين، وكان في استقباله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا 

ومن المقرر أن يقوم وزير التموين بتفقد بعض الشركات وافتتاح مراكز خدمة جديدة برفقة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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ومن المنتظر أن تشمل زيارة وزير التموين تفقد الشركة المصرية لتجارة السلع بمنطقة الأخصاص بمدينة المنيا وكذلك شركة مطاحن مصر الوسطي بدماريس ثم يقوم بأفتتاح مركز خدمة بقرية قلوصنا بسمالوط ومركز خدمة بمركز مطاي وآخر بمركز بني مزار شمال المحافظة


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