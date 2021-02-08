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محافظات

تقديرا لجهودهم في جائحة كورونا.. محافظ أسيوط يكرم مدير مرفق الإسعاف ومشرفين ومسعفين

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:40 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة مدير مرفق الإسعاف، بأسيوط وعددًا من مشرفين القطاعات والمسعفين تقديرًا لهم على ما بذلوه من مجهودات خلال هذه المرحلة الصعبة وتفانيهم في العمل مقدمًا الشكر لكل رجال الإسعاف مؤكدًا أنهم السند الحقيقي للمنظومة الصحية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا.

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وكرم محافظ أسيوط الدكتور مصطفى محمود محمد مدير مرفق الإسعاف وكل من سعد فتحي سعد مشرف عام إسعاف أسيوط وسيد أحمد فؤاد مشرف إقليم وسط الصعيد وعلاء بدري علي مشرف قطاع جنوب غرب وسامح ميسرة أحمد مشرف قطاع جنوب شرق وعصام جرجس عبدالملاك فني خدمات طبية بإسعاف أسيوط وتم منحهم شهادات تقدير نظرًا لما يقدموه من أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة في سبيل أداء رسالتهم السامية والقيام بواجبهم المهني والإنساني تجاه أبناء وطنهم وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للحد من الفيروس المستجد وحماية المواطنين.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة والمتواصلة لجميع رجال الإسعاف خلال هذه الفترة خاصة وأن مرفق الإسعاف ركيزة أساسية ضمن فريق عمل المحافظة لمجابهة الأزمات والمشكلات الطارئة والتي كانت أخرها أزمة وتداعيات فيروس كورونا المستجد لافتًا إلى أن مصر تزخر بالكثير من أبنائها الشباب المخلصين والمتميزين الذين يعملون من أجل رفعتها والحفاظ عليها مؤكدًا على استمرار تكريم وتحفيز المتميزين في عملهم لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتميز في أداء الأعمال بما يعود بالنفع علي المواطنين وبالتالي على المحافظة والدولة. 

من جانبه أعرب الدكتور مصطفى محمود مدير مرفق الإسعاف عن تقديره الكبير لهذه اللفتة الطيبة من محافظ أسيوط الذي لم يتوانى في دعم جهود مرفق الإسعاف بالمحافظة وتشجيع منظومة العمل بكافة الوسائل مؤكدا إنه وفريقه سيواصلون العمل والمثابرة والاجتهاد وخدمة المواطنين والوطن وفي مجابهة التحديات والأزمات الطارئة.
تقديرا لجهودهم في جائحة كورونا.. محافظ أسيوط يكرم مدير مرفق الإسعاف ومشرفين ومسعفين
تقديرا لجهودهم في جائحة كورونا.. محافظ أسيوط يكرم مدير مرفق الإسعاف ومشرفين ومسعفين
تقديرا لجهودهم في جائحة كورونا.. محافظ أسيوط يكرم مدير مرفق الإسعاف ومشرفين ومسعفين
تقديرا لجهودهم في جائحة كورونا.. محافظ أسيوط يكرم مدير مرفق الإسعاف ومشرفين ومسعفين
تقديرا لجهودهم في جائحة كورونا.. محافظ أسيوط يكرم مدير مرفق الإسعاف ومشرفين ومسعفين
تقديرا لجهودهم في جائحة كورونا.. محافظ أسيوط يكرم مدير مرفق الإسعاف ومشرفين ومسعفين
تقديرا لجهودهم في جائحة كورونا.. محافظ أسيوط يكرم مدير مرفق الإسعاف ومشرفين ومسعفين
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