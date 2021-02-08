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أخبار العالم

تسحب دفعة وتجهز أخرى.. المرصد السوري: تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:19 م
تركيا تواصل نقل المرتزقة
تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا
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قسم الخارجي
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن تركيا قامت بسحب مرتزقة سوريين من ليبيا وتقوم بتجهيز دفعة جديدة لإرسالها إلى طرابلس.

ونقل المرصد السوري عن مصادر خاصة له أن عملية تبديل "مرتزقة" من المرتقب أن تجري خلال الساعات القادمة، حيث من المنتظر وصول دفعة من المقاتلين السوريين الموالية لأنقرة من الأراضي الليبية نحو تركيا ومنها إلى سورية وتقدر بنحو 140 مقاتلا وذلك مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سورية نحو تركيا ومنها إلى ليبيا.

وأوضحت المصادر أن الدفعة التي من المرتقب عودتها هي ذاتها التي كان من المفترض أن تعود في 25 شهر يناير الماضي.

وأكد المرصد السوري على أن ما يجري من عودة للمرتزقة يقابلها خروج مرتزقة آخرين، أي أنه لم يتم تنفيذ المطالبات الدولية وأبرز بنود الاتفاق الليبي -الليبي الذي ينص على انسحاب كامل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وفي 2 فبراير الجاري، نشر المرصد السوري أن عملية تجنيد "المرتزقة" تتواصل في الشمال السوري بغية إرسالهم إلى ليبيا، على عكس المطالبات الدولية بعودة المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا في ظل التوافق الليبي-الليبي، حيث كان يعد أبرز بنود الاتفاق الليبي-الليبي هو انسحاب "المرتزقة" الأجانب من ليبيا في مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان الاتفاق، وانتهت المدة قبل 10 أيام إلا أن أحد لم يعود.

 وقالت مصادر المرصد السوري، بأن عملية التجنيد تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط بحجة “حماية منشآت” في ليبيا، وجرى تجنيد مجموعة وإرسالهم إلى تركيا في انتظار إرسالهم إلى الأراضي الليبية، في الوقت الذي لايزال المرتزقة متواجدين في ليبيا ولم يعد أي منهم.
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