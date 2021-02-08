تراجع مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع في منتصف جلسة تعاملات اليوم الاثنين، باستثناء مؤشر إيجي إكس 100، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2419 نقطة.
وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 14221 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 4439 نقطة.
وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2439 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3477 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1150 نقطة.
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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2419 نقطة.
وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 14221 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 4439 نقطة.
وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2439 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3477 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1150 نقطة.