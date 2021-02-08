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اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:31 م
تراجع مؤشرات البورصة
تراجع مؤشرات البورصة
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محمد صبيح
دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع في منتصف جلسة تعاملات اليوم الاثنين، باستثناء مؤشر إيجي إكس 100، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2419 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 14221 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 4439 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2439 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3477 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1150 نقطة.

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