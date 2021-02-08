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اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:29 ص
ارتفاع مؤشرات البورصة
ارتفاع مؤشرات البورصة بالمستهل
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 11661 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2425 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 14283 نقطة.

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وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4472 نقطة.

 وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2455 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3493 نقطة.

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