ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 11661 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2425 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 14283 نقطة.
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وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4472 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2455 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3493 نقطة.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 11661 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2425 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 14283 نقطة.
اقرأ ايضا..كيلو الثوم بـ 24 جنيهًا.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 8-2-2021
وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4472 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2455 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3493 نقطة.