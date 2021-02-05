جلسة نهاية الأسبوع في البورصة المصرية.. فيديو

أغلقت مؤشرات البورصة جلسة أمس الخميس على تراجع مدفوعة بمبيعات المؤسسات المصرية والأجنبية.





وهبطت المؤشرات: الرئيسى egx30 بنسبة 1.43% عند مستوى 9334 نقطة، والأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.88% عند مستوى 558 نقطة، وegx 100 بنسبة 0.86%.





وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية لـ صدى البلد إنه على الرغم من المؤشرات التي حققها المؤشر خلال جلسات الأسبوع إلا أنه مال إلى الوجود هو والمؤشرات الفرعية في المنطقة الحمراء وتم مراجعة المؤشرات المراجعة الدورية النصف ثانوية وتم إدخال بعض المؤشرات وإخراج البعض الاخر منها وكان من أهم الأسهم التي تم إضافتها سهم فوري الذي أثر بالإيجاب على مؤشر ٣٠.





وأضافت حنان رمسيس: كان يتحكم في المؤشر ٣٠ أسهم البنك التجاري الدولي وبعد ارتفاع أسهم فوري وجهينة إثر بالسلب علي أسهم البنك التجاري الدولي وانخفض بنسبة بسيطة وزاد من التداولات على المؤشر ال٣٠ بعد أن انخفض التداول عليه من قبل المؤسسات وكان عرضه للانخفاضات المستمرة.









وأضافت حنان رمسيس أن بلغت قيمة التداول 434 مليون جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية لتسجيل صافى بيع بقيمة 66.2 مليون، و10 ملايين على التوالى.





جديد بالذكر أن تعاملات المؤسسات العربية اتجهت لتسجيل صافى شراء بقيمة 7 ملايين جنيه، وكذلك اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمصريين للشراء بقيمتي 67.2 مليون جنيه و 2.1 مليون علي التوالي.





وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة باستثناء سهم “مدينة نصر للإسكان” الذى ارتفع بنسبة 0.44%.