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محافظات

الأول من نوعه في الشرق الأوسط.. تعرف على المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية..شاهد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:33 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بمنطقة كوم أوشيم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي مدير قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.

في بداية الزيارة، استمع وزير الزراعة، ومحافظ الفيوم، لعرض من الدكتور منير الصفتي رئيس مجلس إدارة المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية، حول مكونات ومراحل العمل بالمشروع المقام على مساحة 100 فدان، 90% منطقة عزل، وبدأ العمل به عام 2000، وينتج حاليًا 3 ملايين بيضة سنويًا، بتكلفة استثمارية 295 مليون جنيه، ويضم 3 عنابر بطاقة 3400 طائر للعنبر الواحد، ويجرى التخطيط لإنشاء 6 عنابر جديدة بهدف زيادة الإنتاج إلى 9 مليون بيضة سنويًا.

وأضاف أن المشروع يشمل مصنع للأعلاف بطاقة إنتاجية 200 طن شهريًا، وصوامع لتخزين الأعلاف، إلى جانب وحدات التفريغ بطاقة 8400 بيضة للوحدة، والمعمل المركزي والقسم الوقائي ومركز الصيانة والأقسام الإدارية والمالية ومكتب التصدير، فضلًا عن الفندق الداخلي للعاملين، وغرف التعقيم وفحص العينات، ووحدة بسطرة الأعلاف، ووحدة خزانات المياه ومطعم ونادي اجتماعي.

ولفت رئيس مجلس ادارة المشروع الى أن الرقابة على جودة إنتاج المشروع تتم من خلال ثلاث جهات عالمية بألمانيا وأمريكا وانجلترا، وجهتين محليتين هما معمل الرقابة على الجودة التابع للمشروع ذاته، والمعمل المرجعي للوقاية على الإنتاج الداجني، لافتًا الى أنه يتم تصدير إنتاج المشروع إلى 16 دولة أوربية وعربية، ويجري التنسيق لفتح أسواق جديدة، كما تناول خطة التوسع فى المشروع، والخطة المستقبلية للقاحات محليًا، ومراحل زيادتها خلال ثلاث سنوات، والغرض منها.

فيما أشار وزير الزراعة بأن المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وافريقيا، والثالث على مستوى العالم بعد دولتي أمريكا وألمانيا ضمن 9 دول على مستوى العالم تنتج البيض الخالي من المسببات المرضية، وأكد الوزير على متابعة المشروع بصفة مستمرة للتأكد من جودة المنتج، واحتياجات المشروع، ودراسة التوسعات التي تتم به. 

وأضاف أن مصر تستهلك سنويًا 1.5 مليار لقاح للدواجن، كما تُصدّر إلى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، حوالي 909 طن دواجن ومشتقاتها، و32 ألف كتكوت، و3.6 مليون بيضة مائدة، و119 ألف بيضة تفريخ، في إطار جهود الوزارة للنهوض بصناعة الدواجن التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ووجود فائض للتصدير.
الأول من نوعه في الشرق الأوسط.. تعرف على المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية..شاهد
الأول من نوعه في الشرق الأوسط.. تعرف على المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية..شاهد
الأول من نوعه في الشرق الأوسط.. تعرف على المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية..شاهد
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