جمال قرين يكتب : قراءة حول مداخلة الرئيس









ثمة انطباعات طيبة تركتها مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الإعلامى الكبير عمرو أديب من خلال برنامجه " الحكاية" الذى يقدمه على محطة "إم بى سى مصر".

لايهمنى إذا كانت المداخلة تم الترتيب لها أم لا .. لكن مايهمنى هو وصول كلمات السيد الرئيس لملايين المصريين المقيمين داخل وخارج مصر لأن برنامج أديب وبرامج أخرى مثل:

"على مسئوليتى" تقديم الزميل أحمد موسى و"التاسعة" للابراشى أظن من أهم برامج التوك شو فى مصر الٱن سواء اتفقنا أواختلفنا حولها.





فى تصورى أن هذه المداخلة وبهذه الطريقة الحوارية السلسة والنبرة الهادئة من فخامة الرئيس أفضل بكثير من الأحاديث التى تأخذ شكلا رسميا لأنها تعتمد على لغة الحوار س وج وأيضا ملائمة فى وقتها لغالبية المصريين بعد عناء العمل طول اليوم والجلوس بأريحية أمام شاشات التلفزة لمتابعة أهم الأحداث الجارية.. لذلك بدا الرئيس هادئا وهويرد على أسئلة أديب المحوريةالتى تدور فى أذهان المصريين سواء المتعلقة بفساد المحليات والعشوائيات والمبالغة فى إنشاء الطرق والكبارى واختزال مشاكل مصر فى المشكلة السكانية وكثرة الإنجاب وأعتقد أن هذا قد يكون جزءا من أسباب المشكلة الاقتصادية التى تعانى منها مصر اليوم وليس سببا رئيسا من وجهة نظرى لكن أتفق مع السيد الرئيس أن الزيادة السكانية فعلا تلتهم أى موارد وتقضى على أى طموح والتى لايقتنع بها معظم المصريين حينما تناقشهم فى هذا الشأن أو تحاول إقناعهم أن هذه مشكلة بالفعل وحضرتك أول من ستعانى منها يرد البعض قائلا : انظر للصين والهند وغيرها من الدول ذات الكثافة السكانية العالية أعدادهم تفوقنا بكثير أو يقولك هذا هو الوأد الخفى اى القتل بعينه ويدخلك فى فتاوى وقصص كثيرة أويقول لك مثلا الفساد والسرقة وغياب العدالة الاجتماعية هو السبب فى الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها مصر .. وأنا أتفق معه تماما لكن أختلف فى كون المشكلة السكانية عائقا كبيرا ليس أمام الدولة او الحكومة فقط بل أمام المواطن نفسه.





وعلينا أن نكون منطقيين ومنصفين فالدين أى دين لايتعارض مع العقل وأنصح المصريين بالاكتفاء بولدين وإذا كانت الظروف المادية تسمح ممكن 3 فقط نربيهم ونعلمهم بشكل أفضل كى يرتقوا بأنفسهم وبالوطن العزيز مصر.





وبذلك تختفى العشوائيات والزيادات الرهيبة التى تلتهم الدخول مهما كانت قيمتها ويحل مكانها السكن الٱمن والفصول المدرسية ذات الكثافة القليلة 25 الى 30 طالبا وينعدم التلوث الذى ينتج عن ملايين السيارات التى تتحرك يوميا فى الشوارع خاصة القاهرة ..

وليس من المعقول دولة بحجم مصر تزيد كل سنة 2ونصف مليون مواطن جديد محتاجين يأكلوا ويشربوا ويتعلموا .. أرجو "محدش" يفهمنى أنى بطبل أو أنافق لكنى أقول ما يريح ضميرى أمام الله والوطن..

انظروا لدولة مثل المانيا تنظم النسل بشكل رائع وتكتفى الاسرة هناك ب 2 فقط .. و المانيا أظن أنها تمتلك أقوى اقتصاد فى العالم ودولة مؤثرة جدا فى العالم سياسيا واقتصاديا وعلميا ..

حقيقى حديث الرئيس أمس جذبنى وسمعته مرتين لأفهم وأرصد وأتابع ثم أكتب بالعقل .. فالمداخلة أجابت على معظم الأسئلة التى كانت تدور فى أذهان المصريين .. وأتمنى أن تزيد جرعة هذه المداخلات الرئاسية لأن الشعب يحتاجها خاصة فى هذه الأوقات العصيبة والظروف الدولية المتغيرة ورد قوى أيضا على الأشرار المتربصين بمصر والسيد الرئيس نفسه ولاتكون مقصورة على أديب فحسب او محطة ام بى سى مصر السعودية بالتحديد لكن أيضا مع التليفزيون المصرى الذى يجب أن يحظى بشرف هذه الأحاديث المهمة لأنه يمثل مصر والمصريين خاصة برنامج " التاسعة" الذى يقدمه الاعلامى المتميز وائل الابراشى شفاه الله وعافاه على القناة الأولى .. وأيضا برنامج

"على مسئوليتى" بقناة "صدى البلد" الخاصة التى يمتلكها رجل الأعمال الوطنى ووكيل مجلس النواب السيد محمد أبو العينين والتى تقوم بدور اجتماعى وتوعوى ووطنى مهم فى هذا التوقيت تقديم الزميل العزيز والاعلامى القدير أحمد موسى حتى يعم الخير ويطمئن المصريون على حاضرهم ومستقبلهم وأتمنى على الإخوة المحاورين بالقنوات الثلاث أن يطرحوا الاسئلة التى تدور فى عقول المصريين وتثير جدلا فى الشارع وتستغلها قنوات الإخوان الخبيثة لمحاولة شق صف المصريين وإحداث بلبلة بهدف الوقيعة بين الرئيس والشعب ..