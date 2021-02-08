شرب الماء الساخن على الريق.. فوائد لا تعد تعرف عليها

شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يدعم صحة الجلد والعضلات والمفاصل، يساعد الماء خلايا الجسم على امتصاص العناصر الغذائية ومكافحة الالتهابات، قد يوفر شرب بضعة أكواب من الماء الدافئ أو الساخن كل يوم المزيد من الفوائد.





في حين أن شرب الماء بأي درجة حرارة يمكن أن يدعم الصحة العامة، إلا أن شرب الماء الساخن يوفر مجموعة من الفوائد الصحية الإضافية، و أكد بعض العلماء أن شرب الماء الساخن على الريق هو وسيلة سهلة لتحسين الصحة.





وفقًا لدراسات عديدة ، يوفر شرب الماء الساخن على الريق نتائج إيجابية فيما يتعلق بالظروف الصحية المختلفة.





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فوائد شرب الماء الساخن على الريق للتخسيس

دعمت الأبحاث فكرة أن شرب المزيد من الماء يمكن أن يساعد الشخص على إنقاص الوزن، قد يكون هذا جزئيًا لأن شرب الماء يزيد من الشعور بالامتلاء، يساعد الماء أيضًا الجسم على امتصاص العناصر الغذائية ويطرد الفضلات.





وجدت دراسة نُشرت في عام 2003 أن التحول من شرب الماء البارد إلى الماء الساخن يمكن أن يزيد من فقدان الوزن، وجد الباحثون أن شرب 500 مل من الماء قبل الوجبة يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة 30 بالمائة.





شرب المزيد من الماء يمكن أن يساعد الشخص على التخلص من الكيلوجرامات. قد يكون أحد أسباب ذلك هو أن الماء يزيد من الشعور بالامتلاء ، ويساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية ، وطرد النفايات السامة.





أكد موقع timesofindia ، أن يساعد شرب الماء الساخن أو الفاتر يوميًا في الصباح أو طوال اليوم في عملية إنقاص الوزن بثلاث طرق.

زيادة التمثيل الغذائي: شرب الماء الساخن يغير درجة حرارة الجسم. للتعويض عن درجة حرارة الماء الدافئة ، يخفض الجسم درجة الحرارة الداخلية وينشط عملية التمثيل الغذائي.





تكسير الدهون: عند محاولة التخلص من الدهون ، من الضروري توخي الحذر بشأن تناول الدهون. يعمل الماء الساخن على تكسير الدهون في الجسم وتحويلها إلى جزيئات ، مما يسهل على الجهاز الهضمي حرقها.

يحد من الشهية: الماء الدافئ يساعد على كبح الشهية. يمكن أن يساعد تناول كوب من الماء الدافئ قبل 30 دقيقة من تناول وجبتك في التحكم في كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.





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هل شرب الماء الدافئ على الريق ينحف

تناول نصف كوب من الماء الساخن مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم وكوبًا آخر من الماء الساخن قبل تناول الوجبة، على أن تكون درجة حرارة الماء لا تتجاوز 50 درجة مئوية ويجب التأكد من أن درجة حرارة الماء ليست عالية جدًا ، حتى لا تحرق فمك كما يجب ألا تقل درجة حرارة الماء ، حيث لا يكون لها التأثير المطلوب.

أكد موقع possible.in، أن يعمل الماء الساخن على تسريع خطة إنقاص وزنك مما يساعد في الحصول على قوام رشيق و مثالي .

هناك 4 نصائح موصى بها لاستخدام الماء الساخن لخطة فقدان الوزن

يتطلب النظام الغذائي المثالي للمياه الساخنة أن تستهلك كوبًا من الماء الساخن (الذي تبلغ درجة حرارته حوالي 50 درجة مئوية) مباشرة بعد الاستيقاظ.





اقض عشر دقائق على الأقل في شرب هذا الماء الساخن للحصول على أفضل النتائج.





بالإضافة إلى شرب الماء الساخن بعد الاستيقاظ من النوم ، فإن شرب الماء الساخن قبل الاستحمام وبعده فعال في إنقاص الوزن أيضًا ، يمكن أن يساعد كوب من الماء الساخن قبل الاستحمام في خفض مستوى ضغط الدم.





كما أنه يدفئ جسمك من الداخل ، مما يسبب تمدد الدورة الدموية الذي يحدث على سطح الجلد.





وأهم نصيحة لك خلال خطة الماء الساخن لإنقاص الوزن هي تجنب جميع أنواع الأطعمة والمشروبات غير المرغوب فيها والمسمنة والتي تلغي تأثير الماء الساخن، تجنب السكريات والكثير من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية.





فوائد شرب الماء الدافئ على الريق مع الليمون

شرب عصير الليمون بالماء الدافئ على معدة فارغة كل صباح له العديد من الفوائد الصحية، قام خبراء التغذية في معهد إديسون للتغذية بإدراج بعض الفوائد الصحية الأكثر فعالية لشرب عصير الليمون بالماء الدافئ كل صباح وكان أبرزها وفقا لموقع edisoninst .

-يحمي الجسم من نقص المناعة.

-يساعد شرب عصير الليمون مع الماء الدافئ كل صباح في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجسم.

-يساعد في مكافحة الالتهابات

-يعمل كعامل إزالة السموم.

-يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

-يساعد في محاربة نزلات البرد

-يعتبر ماء الليمون أيضًا علاجًا شائعًا للعديد من مشاكل البشرة التي تتراوح من حب الشباب والطفح الجلدي والتجاعيد إلى البقع الداكنة.

-يساعد عصير الليمون مع الماء الدافئ في إنقاص الوزن بسرعة حيث يعزز الهضم ويزيد من معدل الأيض.

-يعتبر عصير الليمون أيضًا فعالًا جدًا في تطهير الكبد لأنه يحفز الكبد على التخلص من السموم

-تساعد خصائص الليمون المضادة للالتهابات في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي والتهاب الحلق والتهاب اللوزتين.

-يساعد عصير الليمون مع الماء الدافئ في الحفاظ على ترطيب الجسم

-يساعد على تقليل آلام المفاصل والعضلات.

- مفيد أيضًا لصحة الأسنان ويمنع التهاب اللثة.

-يساعد على الهضم و تنظيم حركة الأمعاء الطبيعية.



