ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هاني الناظر: الماء الدافئ الأفضل للجسم في الشتاء

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:29 ص
ما أفضل ماء للاستخدام
ما أفضل ماء للاستخدام في الطقس البارد .. هاني الناظر يجيب
Advertisements
اسماء محمد
تعد مسألة اختيار درجة حرارة المياه المناسبة للاستخدام أثناء الأيام التي يكون الطقس فيها مائل للبرودة أو بارد من أكثر الأمور المحيرة والتي تثير الجدل بين عدد كبير من النساء والرجال .. فهل الماء الدافئ أفضل للصحة وتدفئة الجسم ، أم أن الماء البارد هو الأفضل لأنه بنفس درجة الهواء المحيط بنا؟
للإجابة على هذا التساؤل الدائم قال هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق واستاذ الأمراض الجلدية، أن افضل درجة مياه يمكن استخدامها للاستحمام والوضوء وغسيل الرأس في أيام البرد هي مزيج الماء البارد والماء الساخن والمعروف شعبيا باسم " الماء الدافئ" ، مؤكدا أن هذا الأمر ضروري لصحة الجسم والوقاية من مخاطر عديدة.

وأضاف " الناظر " في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " أن استعمال الماء الدافئ يساعد علي اتساع الاوعية والشعيرات الدموية  وبالتالي يؤدي الي تدفق الدم للجلد ، وهذا امر مهم جدا لصحة البشرة والجلد.

وأوضح " الناظر" أن الدم عندما ينتقل للجلد يحمل معه كل الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة اللازمة للحفاظ على حيويته ونضارته مما يساعد في الوقاية من الجفاف والتشقق الذي يعاني منه البعض خلال فصل الشتاء.

وأشار الناظر إلى أن هذه النصيحة تنطبق أيضا على فروة الرأس حيث أن غسلها بالماء الدافئ في الشتاء يضمن وصول الدم والعناصر الغذائية لبصيلات الشعر وتكون النتيجة الوقاية من جفاف الشعر وتقصفه وسقوطه.

وحذر الناظر من استعمال الماء البارد في الاستحمام والوضوء أثناء الطقس البارد حيث سيحدث العكس لان درجة الحرارة الباردة ستتسبب في انقباض للشعيرات الدموية وتقلل كمية الدم التى تصل للجلد خصوصا في الاطراف وفروة الرأس، وبالتالي تكون النتيجة جفاف الجلد وضعف الشعر وسقوطه في الشتاء وهي عادة من أشهر مشكلات الشتاء.

 واختتم قائلا: " خللوي بالكم في الشتاء نستعمل الماء الدافئ لانه مفيد لصحة الجلد عكس الصيف لما كنا بننصح بالماء البارد" .

ويعد فصل الشتاء من أكثر الأوقات التى تحتاج فيها صحتنا للرعاية والاهتمام وأن الحرص على الالتزام ببعض الأمور البسيطة يمكننا تجنب المخاطر الصحية ، واهم هذه العادات، هى تناول الطعام الصحي، ارتداء الكمامة، عدم استخدام الادوات الشخصية لأي فرد اخر مهما كانت درجة قرابته، ممارسة الرياضة، عدم تناول الأدوية بشكل عشوائي، وتجنب الافراط في المطهرات.
هاني الناظر: الماء الدافئ الأفضل للجسم في الشتاء
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حذر من الجاز.. هانى الناظر يقدم نصائح للحفاظ على الشعر والبشرة مع دخول الشتاء

هاني الناظر: 4 خطوات للتعامل مع أعراض نزلة البرد

أفضل من السخنة .. فوائد مذهلة للاستحمام بالماء البارد

هاني الناظر: التطعيم الثلاثى يقلل إصابة الأطفال بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أهداف ملغية وتسلل .. ملخص فوز الزمالك على اف سي مصر 2-1

الأرصاد تحذر: موجة طقس سيئ نهاية الأسبوع

تستدعي إنكار مغلظ | نبيل الحلفاوي يعلق على صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي

الحبيب الجفري: الأزهر الصرح المرجعي الأعظم لأهل السنة في العالم.. فيديو

اتحاد الكرة: كهربا اعتذر لـ محمد فضل وقال له انت أخويا الكبير| فيديو

بايدن لا يمكنه إلغاء قرار ترامب .. أمريكا تنسحب رسميًا من معاهدة الأجواء المفتوحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر: الماء الدافئ الأفضل للجسم في الشتاء

أرز داخل الكرتونة| صدمة عملاء أمازون بعد شراء بلايستيشن 5.. صور

بعد 67 مليون عاما.. ظهور الديناصور تي ريكس في أمريكا | صور