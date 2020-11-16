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مرأة

أفضل من السخنة .. فوائد مذهلة للاستحمام بالماء البارد

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:52 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعد زيادة الدورة الدموية أحد أهم الأسباب التي تجعل الخبراء يوصون بالاستحمام بالماء البارد لأنه عندما يضرب الماء البارد جسمك وأطرافك الخارجية، فإنه يقيد الدورة الدموية على سطح الجسم ويؤدي هذا إلى دوران الدم في الأنسجة العميقة بمعدلات أسرع للحفاظ على درجة حرارة الجسم المثالية.

ووفقا لموقع health line بهذا المعنى فإن الاستحمام البارد له تأثير معاكس للاستحمام الساخن لشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار الموقع إلى أن التعرض لدرجات الحرارة الباردة يحفز الدورة الدموية لتقليل الالتهاب ويمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشمل فوائد الاستحمام بماء بارد ما يلي:
تهدئة حكة الجلد
يوقظك
زيادة الدورة الدموية
تقليل وجع العضلات بعد التمرين
يحتمل أن يزيد من فقدان الوزن
توهج الشعر والجلد
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