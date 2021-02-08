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رياضة

حرمان فريق آسيوي من المشاركة في دوري الأبطال

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:27 م
مروان فيلايني -
مروان فيلايني - لاعب نادي شاندونج ليونينج
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إسراء أشرف
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، حرمان نادي شاندونج ليونينج الصيني، من المشاركة في دوري أبطال آسيا في نسخة 2021، على أن يتم إعادة تخصيص المقعد الشاغر، حسب دليل المشاركة في مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي.

وقال الاتحاد الآسيويفي بيان رسمي: "قررت اللجنة المستقلة لأهلية المشاركة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سحب ترخيص نادي شاندونج لونينج الصيني، للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2021، بالاستناد إلى المواد 4.3.7 و5.3.7 من تعليمات ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (نسخة 2016)، والمادة 4.1.4 من قواعد الحوكمة الإجرائية للجنة أهلية المشاركة".

وتابع في بيانه: "وقررت اللجنة أن نادي شاندونج لونينج الصيني لم يحقق متطلبات الفقرة /اف. 04 / من تعليمات ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (نسخة 2016) والخاصة بالدفعات الواجبة الدفع، وبالتالي فإنه غير مؤهل للحصول على الترخيص".

وأضاف: "تم إعلان أن نادي شاندونج لونينج غير مؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2021، وبالتالي فإن المقعد الشاغر سيتم إعادة تخصيصه بحسب دليل المشاركة في مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم". 
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