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أخبار البلد

تعرف على أحدث خدمات إلكترونية مصرفية يقدمها بنك أبوظبي التجاري

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:15 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

 

قام بنك أبوظبي التجاري - مصر بإطلاق مجموعة  من الخدمات المصرفية الإلكترونية والتى تعتبر احدث خدمات مصرفية الكترونية 

 

يأتي في مقدمة  تلك الخدمات الخدمات  الإنترنت البنكي للأفراد والشركات، وهي الخدمة التي تتيح للعميل إدارة كافة حساباته المصرفية وإدارة جميع الحوالات المصرفية، وتحديد المستفيدين منها عبر الإنترنت في أي وقت وأي مكان، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.

 

كما أطلق بنك أبوظبي التجاري - مصر الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول - الموبايل بانكنج - للأفراد والشركات، حيث يوفر البنك حلول ذكية عبر منصته الإلكترونية الآمنة للخدمات المصرفية من خلال استخدام الهاتف المحمول، للحصول على كافة المعلومات الضرورية وإجراء كافة التعاملات المصرفية بشكل سريع وأمن وفي أى وقت ومكان.

 

هذا كما سيتيح البنك قريبًا  عبر موقعه الإلكتروني خدمة الحوار التفاعلي بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتي توفر لعملاء البنك تقديم الدعم على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، لتلبية كافة متطلباتهم والرد عن استفساراتهم المصرفية بسهولة دون الحاجة للبقاء على قائمة الانتظار عند التواصل مع مراكز الاتصال.

 

وفي إطار تحديث خدمات البنك التي يقدمها عبر شبكة الصراف الآلي؛ أتاح بنك أبوظبي التجاري - مصر خدمات (الصراف الآلية drive thru)، والتي تقدم للعملاء خدمات بنكية سريعة دون إهدار الوقت في البحث عن مواقع لانتظار السيارات، وذلك على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، هذا كما يحرص البنك على إجراء عملية تحديث شهرية لشبكة ماكينات الصراف الآلي التابعة له.

 

وينتهي بنك أبوظبي التجاري - مصر خلال الفترة الراهنة من التحضيرات النهائية اللازمة تمهيدًا لإطلاق المحفظة الإلكترونية «وقتي» خلال الربع المالي القادم من العام الجاري، والتي تتيح للعميل مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، بما يواكب المسار السريع للحياة اليومية، لتمكنه من سداد الفواتير وإجراء حوالات مصرفية خلال ثوانٍ معدودة، وكذلك الدفع عن بعد لدى التجار.

 

ويستهدف البنك إتاحة خدمات متعددة عبر الإنترنت البنكي والموبايل بانكنج، منها خدمة سداد الفواتير، هذا بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات المُقدمة عبر ماكينات الصراف الآلي لجميع الفئات المجتمعية وبالأخص لأصحاب الهمم كجزء من خطة البنك وتحفيزًا للشمول المالي، والتي تتمثل في خدمة الإيداع بدون البطاقات، وخدمة صرف العملات وسداد الفواتير، لتكون متوفرة على مدار 24 ساعة من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.

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