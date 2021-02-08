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محافظات

محافظ المنوفية: صرف 50 ألف جنيه دعمًا لمؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:09 م
صدى البلد
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مروة فاضل
سلم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف إعانة مالية قدرها (50) ألف جنيه كدعم للمؤسسة لسد احتياجات الدار من أغذية ومستلزمات للإيواء وتوفير ملابس للنزلاء ورفع كفاءة المؤسسة فضلًا عن توزيع (120) كجم من اللحوم على نزلاء المؤسسة بالتنسيق مع جمعية الأورمان بالمحافظة، يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

كان محافظ المنوفية قد قام بجولة ميدانية السبت الماضي لمدينة سرس ومنوف لتفقد وافتتاح المشروعات التنموية وخلال جولته تفقد مؤسسة الرعاية الاجتماعية وقام بتوزيع عدد من البطاطين ولحاف الشتاء لنزلاء المؤسسة ووجه بصرف إعانة مالية للمؤسسة.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على تقديم كل أوجه الدعم لمؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، مشددًا على القائمين بالاهتمام بحالة النزلاء والعمل على توفير كل ما يلزمهم لتقديم أفضل الخدمات.
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