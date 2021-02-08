ما علاقة تزامن الحوار الوطني الفلسطيني مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟..أحمد ناجي قمحة يكشف السر

أكد أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، على محورية الدور المصري في القضية الفلسطينية، وان مصر لم تتخل ابدا عن القضية الفلسطينية وهذا الحوار الوطني للفصائل المختلفة اكبر دليل على ذلك الدور، وان مصر خلال الـ 15 عاما الماضية تبذل جهودها لتوحيد الفصائل الفلسطينية.





وتابع أحمد ناجي قمحة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية عندما اختفت في لحظة من اللحظات في الفترة ما بين 2011 حتى 2014، شهدت السياسة الفلسطينية والجهود المبذولة من قبل الوطن العربي حيال تلك القضية تراجعا كبيرا، واستعادت قوتها في المفاوضات مع استعادة الدولة المصرية لمؤسساتها وريادتها ومكانتها في الوطن العربي وافريقيا.





واوضح ان الحوار الوطني الفلسطيني يعد تتويج لجهود الدولة المصرية في الشهور الاخيرة، وخاصة خلال الـ 30 يوما الاخيرة والتي شهدت عدة اجتماعات مختلفة من دولية الي اقليمية وكلها تنصب في مصلحة حل القضية الفلسطينية، مشيرا الي ان توقيت الانعقاد له اهمية كبيرة جدا وهذا لانه يتزامن مع مجئ ادارة امريكية جديدة برئاسة بايدن.





واضاف ان الادارة الامريكية الجديدة تختلف في النظر الي ملف القضية الفلسطينية، وتعطي بصيصا من الامل الي انه يمكن ان نتوصل الي الحق العربي في ان تكون فلسطين دولة عربية مستقلة.



