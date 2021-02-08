"مش فير" لـ ويجز تريند رقم 2 على اليوتيوب .. فيديو

وكانت روبي شاركت المغني الشاب "ويجز" في غناء أغنيته الشهيرة "باظت خالص" علي الهواء مباشرة خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة".





واحتفلت الفنانة إسعاد يونس بنهاية عام 2020 وبداية عام 2021، وذلك من خلال حلقة خاصة ببرنامجها "صاحبة السعادة" والذي يعرض على قناة DMC ، وذلك لعرض احتفالية خاصة بمناسبة رأس السنة، واستضافت إسعاد خلال خلال الحلقة النجوم روبي وبهاء سلطان والمطرب الشاب ويجز.





وشارك المطرب الشاب ويجز الفنانة روبي أغنية باظت علي مسرح صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، وحرصوا أن يكون السلام بالكوع لاتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وكشفت روبى أنها فشلت فى تعلم السواقة وتعانى من فوبيا صوت الحديد والسواقة، حيث شاهدت الكثير من الحوادث عندما كانت تسافر لجامعتها فى محافظة بنى سويف.





أشارت روبي إلى أنها واصلت الاستماع إلى أغانيه وأعجبتها فكرة كتابته للأغاني التي يقدمها، قائلة إنها تعتبره بمثابة أخ صغبر جدا لها، نظرا لفارق العمر بينهما، لأنها لم تسمع عنه سوى من ابنة خالتها الصغيرة، معقبة: حسيت إني عجزت لما سمعت ويجز".