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أخبار البلد

السيسي: منشآت العاصمة الإدارية تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:35 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية صباح اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة حيث اطلع علي الموقف التنفيذي والانشائي لعدد من الاحياء والمنشآت  منها مركز مصر الثقافي الاسلامي الذي يحتوي على احد أكبر المساجد في العالم هو مسجد مصر بسعة مصلين ۱۰۷ ألف مصلی وترتفع مآذنه بطول ١٤٠ متر، ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال كما يحتوي على ساحة إنتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار ( ۷ دور ) بسعة اجمالية ٣٠٠٠ سيارة. 


كما تفقد ايضًا مبنى مجلس النواب البرلمان بالعاصمة الإدارية، وهو الاكبر في الشرق الاوسط حيث تسع القاعة الرئيسية لاستيعاب ١٠٠٠ عضو بمسطح ٣ أضعاف المبنى الحالي للبرلمان بالقاهرة، وملحق بالقاعة الرئيسية مجموعة مبانٍ خدمية منفصلة تشمل دور عبادة، ومركز طبى، ومبنى للشرطة، ووحدة إطفاء وسجل مدنى، وقاعات استماع، ومركز اعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، بالاضافة الى المسطحات الخضراء. كما تعلوا القاعة الرئيسية قبة وسطية تعد من أكبر القباب التى تم تنفيذها على مستوى العالم. 

كما تفقد الرئيس ايضًا سير الاعمال بالحي الحكومي الذي يحتوي علي مقار الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة وكذلك مبني مقر مجلس الوزراء. 

 كما اطلع الرئيس كذلك على ساحة الشعب التي بها اعلي واضخم ساري علم في العالم وكذلك النصب التذكاري الذي صمم بطابع فرعونى من حيث استخدام الأعمدة والزخارف ويتكون من جزأين على الشكل الدائرى مدون عليهم اسماء شهداء مصر على مر العصور. 

وقد اطلع الرئيس من المسؤولين بالمواقع الانشائية علي مخططات التنفيذ الجارية ومعدلات الانجاز موجهًا  بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة وبضوابط معايير الانشاء الهندسية لكافة المباني والمنشآت الجاري العمل بها داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث.
السيسي: منشآت العاصمة الإدارية تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث
السيسي: منشآت العاصمة الإدارية تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث
السيسي: منشآت العاصمة الإدارية تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث
السيسي: منشآت العاصمة الإدارية تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث
السيسي: منشآت العاصمة الإدارية تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث
السيسي: منشآت العاصمة الإدارية تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث
السيسي: منشآت العاصمة الإدارية تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث
السيسي: منشآت العاصمة الإدارية تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث
السيسي: منشآت العاصمة الإدارية تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث
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