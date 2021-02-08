خبيرة تغذية تكشف حقيقة زيادة الوزن بالماء البارد

يمكن للماء أن يزيد وزنك . في الواقع ، يجب أن يستهلك جسمك سعرات حرارية لتدفئة الماء لدرجة حرارة الجسم التي تبلغ 98 درجة. هذا يعني أن الماء يرفع معدل التمثيل الغذائي في الجسم. لذلك ، لا يمكن للماء أن يجعلك سمينًا. استمتع به ساخنًا أو باردًا - كيفما تشاء. ولكن اشربوا ، "ذكر مخيجة.



