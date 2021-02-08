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مرأة

خبيرة تغذية تكشف حقيقة زيادة الوزن بالماء البارد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:31 م
صدى البلد
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ريهام قدري
ربما سمعت أن شرب الماء البارد يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ولكن اكد خبراء التغذية ان الماء لا يحتوي على سعرات حرارية ، مما يعني أنه لا يمكن أن يزيد وزنك. لتوضيح ذلك ، انتقلت أخصائية التغذية الشهيرة بوجا مخيجا مؤخرًا إلى Instagram وسلطت الضوء على سبب وجوب شرب الماء - ساخنًا أو باردًا.


اقترحت العديد من الدراسات أنه يجب شرب الماء دون القلق بشأن السعرات الحرارية. تقول مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي أن شرب الماء البارد يمكن أن يساعدك في الواقع على إنقاص الوزن. في الواقع ، الماء لا يحتوي على سعرات حرارية ، لذلك من المستحيل أن يؤدي شرب الماء - سواء كان باردًا أو بدرجة حرارة الغرفة - إلى زيادة الوزن.

إليك الطريقة.

 يمكن للماء أن يزيد وزنك . في الواقع ، يجب أن يستهلك جسمك سعرات حرارية لتدفئة الماء لدرجة حرارة الجسم التي تبلغ 98 درجة. هذا يعني أن الماء يرفع معدل التمثيل الغذائي في الجسم. لذلك ، لا يمكن للماء أن يجعلك سمينًا. استمتع به ساخنًا أو باردًا - كيفما تشاء. ولكن اشربوا ، "ذكر مخيجة.

إن تناول كمية كافية من الماء يوميًا يرتبط بالحفاظ على الجسم رطبًا مما يمنع الجفاف والنعاس والدوخة وانخفاض التبول وجفاف الفم وانخفاض ضغط الدم وانخفاض مرونة الجلد.

في الواقع ، إذا كان الخبراء سيذهبون ، إذا كنت ترغب في البقاء في صدارة لعبة التجميل ، فيجب أن تشرب الماء أول شيء في الصباح لأنه يمنح الجسم القدرة على التخلص من السموم ، وبالتالي الحفاظ على البشرة صحية ومتوهجة . يقلل من حب الشباب ويمنح البشرة مظهرًا رطبًا.


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