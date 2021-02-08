محمد ثروت يطرح أغنية يا مستعجل فراقي .. قريبا





الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع محمد رحيم.





وسبق أن أعلن الملحن محمد رحيم عن تعاونه مع الفنان محمد ثروت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.





وكان آخر أعمال الفنان محمد ثروت مشاركته فى حفل بعنوان "مناجاة شهر رمضان المعظم"، والذى اجتمع فيه كل من محمد ثروت، أحمد سعد، مصطفى عاطف، محمود هلال، وائل الفشنى، إيهاب يونس، فى بث مباشر "لايف" عبر موقع يوتيوب، حيث اجتمع المنشدون الستة فى ليلة لم تتكرر من الابتهالات والأدعية ومدح الرسول والتضرع إلى الله.

يطرح المطرب محمد ثروت أغنية جديدة بعنوان "يا مستعجل فراقى" خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناته على موقع يوتيوب.