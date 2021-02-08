رئيس الخطة والموازنة بـ النواب: "في عهد السيسي كل يوم إنجاز"

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتنقل في جميع انحاء مصر ليتفقد المشروعات القومية؛ وكان اليوم في العاصمة الادراية وامس في عزبة الهجامة.









وأضاف خلال برنامج " صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية " عزة مصطفي"، " العاصمة الادراية لها مكسبين اولهما تخفيف الضغط على القاهرة والمؤسسات الحكومية؛ ثانية مكسب حضاري وجمالي وتكنولوجي"، مشيرا الي العاصمة ايضا بها منشات ثقافية واقتصادية ودينية تجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة.





ونوه، فخري، بأن الرئيس السيسي اصبح يسير على قدمه داخل العشوائيات كما فعل امس بالهجامة حتى يستيطع تشخيص الوضع ونقل سكان العشوائيات لاماكن حضارية متطورة.





وأكد فخري، أن العاصمة الادارية الجديدة سوف تعود بالفائدة على كل انحاء مصر، مرددا: " في عهد الرئيس السيسي كل يوم انجاز".



