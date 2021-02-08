الثالث في أقل من عامين .. مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات تحصد أرواح العشرات بالمغرب

أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، اليوم الاثنين، أن 24 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة ورشة نسيج تحت الأرض في منزل خاص في ميناء طنجة المغربي.





وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلًا عن السلطات المحلية، أن عمال الإنقاذ انتشلوا 24 جثة من الممتلكات وأنقذوا 10 ناجين نُقلوا إلى المستشفى.





وقال مسؤول حكومي في مكان الحادث إن 25 شخصا لقوا حتفهم، من بينهم 17 امرأة وثمانية رجال، تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عاما، بحسب صحفي محلي اتصلت به وكالة فرانس برس.





اقرأ ايضا





وأظهرت لقطات إخبارية بثها التلفزيون المغربي من الموقع خدمات الطوارئ وهي تحمل الجثث على نقالات تحت أعين السكان المصابين بصدمات نفسية، مع تدفق سيارات الإسعاف إلى الحي السكني في المدينة الشمالية.





وتم إنقاذ العمال بفضل أحد السكان المحليين الذي ساعدهم على الخروج من الطابق السفلي الذي غمرته المياه، بحسب الصحفي الذي اتصلت به وكالة فرانس برس، والذي تحدث إلى الشهود.





وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن بعض الضحايا على الأقل ربما تعرضوا للصعق بالكهرباء؛ لأن المياه تداخلت مع منشآت الطاقة، لكن لم يتم تأكيد ذلك من قبل المسؤولين.





وأضافت وكالة المغرب العربي للأنباء أنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث والمسؤولين عنه.





ويلعب القطاع غير الرسمي المغربي دورًا رئيسيًا في الاقتصاد، حيث يمثل حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي خارج القطاع الأولي ، ويشكل إنتاج المنسوجات عُشر هذا العمل، وفيما يتعلق بإنتاج المنسوجات والجلود، يأتي أكثر من نصف العمل من العمليات غير الرسمية، بما في ذلك المصانع غير المنظمة التي لا تفي بمعايير السلامة الرسمية ، وفقًا لجمعية أرباب العمل المغربية.





وشهد المغرب أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة ، بعد فترة طويلة من الجفاف.





وفي مطلع يناير الماضي، تسببت العواصف الممطرة في انهيار العديد من المباني المتداعية في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، ما تسبب في مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بحسب وسائل إعلام محلية.





في سبتمبر 2019 ، قُتل 24 راكبًا على متن حافلة عندما حوصروا في فيضان مفاجئ في قاع نهر جاف في منطقة الراشيدية الجنوبية الشرقية.