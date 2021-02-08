العادات الـ 7 .. تدمر الشعر وتسبب تساقطه

يرتكب عدد كبير من الأشخاص أخطاء في حق شعرهم دون أن يدركوا أنها عادات غير صحيحة بل ويمكن أن تتسبب في تدميره .. فما هى هذه الاخطاء؟





اليكم ابرز العادات الخاطئة التى تسبب تدمير الشعر والتى نعرضها لكم نقلا عن موقع " برايت سايد".





1. ارتداء الصوف

تحافظ معاطف الصوف على الدفء في الطقس البارد ، لكن هذه الخامة يمكن أن تلحق الضرر بشعرك، يولد الصوف الكهرباء الساكنة ويجعل شعرك يتشبث به ، مما يؤدي في النهاية إلى تكسر الشعر، عندما يبلل شعرك في الأيام الممطرة ، يصبح أكثر هشاشة ويتكسر بسهولة أكبر.





2. أنت تأكل التونة

على الرغم من أن التونة مغذية للغاية وتعمل كمصدر كبير للعديد من العناصر النزرة ، إلا أنها تحتوي أيضًا على مستويات عالية من الزئبق، يمكن أن يسبب هذا المعدن الثقيل السام بعض المشكلات الصحية الخطيرة ، ويوصي العديد من الخبراء الطبيين بتناول التونة باعتدال. أظهرت دراسة أن استهلاك الزئبق يمكن أن يرتبط أيضًا بتساقط الشعر المفاجئ .





3. أنت تستخدمين منشفة أو مجفف شعر لتجفيف شعرك

معظمنا معتاد على لف شعرنا بعمامة بمنشفة بعد الاستحمام ، لكن المناشف القطنية يمكن أن تجعل الشعر مجعدًا وتسبب تكسره، نظرًا لأن المنشفة أكثر خشونة وجفافًا من الشعر ، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع الطبقة الخارجية من الشعر ، مما يؤدي بدوره إلى تقصف الأطراف، يمكن أن يساهم استخدام مجفف الشعر بانتظام في تقصف وبهتان الشعر، لتجفيف شعرك بالمجفف بشكل صحيح ، أمسك بالمجفف على بعد 6 بوصات من شعرك.





4. أنت تستخدم أربطة شعر مرنة

قد تتسبب تسريحات الشعر التي يتم سحبها بإحكام ، مثل ذيل الحصان والعقدة العلوية ، في إلحاق الضرر بشعرك عند ربطه، تسبب تقلبات الشريط المطاطي ضغطًا على شعرك ، مما قد يؤدي على المدى الطويل إلى تكسره ، إذا كنتِ تحبين ارتداء ذيل الحصان ، اختاري رباطًا مطاطيًا مغطى بالقماش أو ربطة شعر حلزونية.





5. وضع بلسم الشعر من الجذور

يعتبر البلسم ضروريًا للحفاظ على نعومة وتغذية خصلات شعرك ، ولكنه قد يجعل شعرك يبدو فوضويًا عند استخدامه بطريقة خاطئة، إذا قمت بتطبيقه على الجذور ، يمكن أن يثقل شعرك ويجعل جذورك تبدو دهنية، للحفاظ على شعرك ناعمًا ولامعًا ، ضعي البلسم على أطوال شعرك وأطرافه فقط.





6. أنت تستخدم الشامبو الجاف في كثير من الأحيان.

الشامبو الجاف هو أفضل وسيلة لحفظ الشعر ، ويجعل بشرتك تبدو منتعشة عندما لا يكون لديك وقت لغسلها، لكن استخدامه في كثير من الأحيان يمكن أن يجعل فروة رأسك حكة وجافة ومتقشرة، فروة الرأس غير الصحية بدورها يمكن أن تسبب تساقط الشعر وتمنع نمو الشعر الجديد، نظرًا لأن الشامبو الجاف لا ينظف شعرك بالفعل ، فقد يؤدي في النهاية إلى ظهور قشرة الرأس.





7. أنت تضع نظارتك الشمسية على رأسك.