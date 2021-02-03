عادات يومية شائعة سبب فى تساقط الشعر

1. تخطي وجبات الطعام.

ما يمكنك فعله :



اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتين والدهون.





2. تحصل على الكثير من الشمس.

ما يمكنك فعله :



حافظ على رطوبة فروة رأسك عن طريق إضافة قناع الشعر إلى روتينك.





3. تسريحة شعرك





ما يمكنك القيام به : ضعي شعرك لأسفل قدر الإمكان ، خاصةً أثناء النوم







4. لا تغسلي شعرك بشكل كافٍ.

ما يمكنك فعله : اغسلي شعرك بانتظام - من كل يومين إلى مرة واحدة في الأسبوع ، حسب نوع شعرك.







5. لا تقص شعرك بانتظام.





إذا كنت ترغب في نمو شعر طويل فقم بقصه بانتظام.

ما يمكنك فعله :



يجب عليك قص الشعر كل 12 أسبوعًا .